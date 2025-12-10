Κλιμακώνονται πανελλαδικά οι αγροτικές κινητοποιήσεις (βίντεο)

Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τον Βόλο να βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο, καθώς οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα από Μαγνησία και Θεσσαλία ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν το μεγάλο τους «crash test» με σχεδιαζόμενο αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος του λιμανιού.

Την ίδια ώρα, η εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου φέρνει νέα δεδομένα, ζητώντας στενή παρακολούθηση των κινητοποιήσεων και παρέμβαση της Αστυνομίας σε φαινόμενα αποκλεισμών.

Τα νέα δεδομένα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Με χθεσινή εντολή, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρη: άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Σχέδιο αποκλεισμού για το λιμάνι του Βόλου

Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αναμένονται αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα με στόχο: Τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ειδικά του εμπορικού σκέλους, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων με σχέδιο για κοινή κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες. Ένα πανθεσσαλικό μήνυμα κλιμάκωσης ενόψει των πανελλαδικών αποφάσεων. Παράλληλα, στο άλλο μεγάλο μπλόκο αυτό της Νίκαιας στη Θεσσαλία, τα βλέμματα στρέφονται στην μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο, όπου θα αποφασιστεί η συντονιστική επιτροπή και οι επόμενες κινήσεις των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Nωρίς το πρωί της Τετάρτης κονβόι από τρακτέρ κατευθύνθηκαν μπροστά από το επιβατικό λιμάνι στο Βόλο. Να σημειωθεί ότι στη είσοδο του εμπορικού λιμανιού υπάρχει αστυνομική κλούβα και ισχυρές δυνάμεις για να εμποδίσουν μια απόπειρα αποκλεισμού του από τους αγρότες.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες σε Τρίκαλα και Καρδίτσα

Ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65. Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις. Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου βρίσκονται αγρότες από την πρώτη ημέρα, το κλίμα παραμένει σταθερό: κανείς δεν αποχωρεί. Παρά την εισαγγελική παρέμβαση, τα τρακτέρ και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης παραμένουν στις θέσεις τους, με βραδινές περιφρουρήσεις και ενισχυμένη παρουσία το πρωί.

Η ένταση κορυφώθηκε χθες όταν αγρότες από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» κινήθηκαν αιφνιδιαστικά προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στην αερογέφυρα της Θέρμης τους σταμάτησαν δυνάμεις των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα δίωρο «κυνηγητό» τρακτέρ και αστυνομικών δυνάμεων. Αν και οι αγρότες δεν έφτασαν στο αεροδρόμιο, πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να περπατήσουν έως τα οχήματά τους για να απομακρυνθούν.

Σκληρή στάση από τους αγρότες της Κρήτης

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο.

Διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενούς τομέα από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι παρέμειναν στο σημείο, εκφράζοντας την πρόθεση να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις κινητοποιήσεις τους. Μάλιστα αργότερα μέσα στην ημέρα η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει για το εάν οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα παραμείνουν και για πόσο στο κτήριο της αποκεντρωμένης διοίκησης ή εάν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους σε άλλη τοποθεσία. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν.

Nα σημειωθεί ότι μετά τα επεισόδια των προηγούμενων μερών στο νησί η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα.

Στο ρυθμό των κινητοποιήσεων και η Δυτική Ελλάδα

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο. Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.

Μεταφέρεται η Agrotica για τις 12-15 Μαρτίου 2026

Υπό την βαριά σκια των αγροτικών κινητοποιήσεων και των δεκάδων μπλόκων ανά την Ελλάδα η διοίκηση της ΔΕΘ ανακοίνωσε επίσημα ότι η μεγάλη 31η αγροτική έκθεση Agrotica δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των αποσύρσεων εταιρειών και του φορτισμένου κλίματος που δεν συνάδει με την «γιορτή του αγροτικού κόσμου».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, αντί της αρχικής ημερομηνίας που είχε οριστεί για το διάστημα 29 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2026. Όπως επισημαίνει η διοργανώτρια αρχή, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία του θεσμού και τη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών για εκθέτες και επισκέπτες. Η Agrotica, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική έκθεση, αλλά τη μεγάλη γιορτή του αγροτικού κόσμου και σημείο αναφοράς για την αγροτική οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, η μετάθεση της διοργάνωσης κρίθηκε επιβεβλημένη, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των επαγγελματιών του κλάδου και η μέγιστη δυνατή εμπορική αποτελεσματικότητα, χωρίς να διαταραχθεί η φυσιογνωμία και η λειτουργία της έκθεσης.

