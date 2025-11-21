Χωρίς εκλογές οι τοπικές οργανώσεις της ΝΔ στη Μεσσηνία

Δεν θα γίνουν την Κυριακή εσωκομματικές εκλογές για τοπικές οργανώσεις Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας επειδή οι υποψήφιοι είναι ίσοι με τα αξιώματα.

Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Μεσσηνίας Iωάννης Κατσίρης ανακοίνωσε «ότι κατά τις επικείμενες εκλογές στις 23 Νοεμβρίου 2025 για την ανάδειξη προεδρείων των Τοπικών και Περιφερειακών Οργανώσεων και συνέδρων, στην Εκλογική Περιφέρεια Μεσσηνίας όλες και όλοι οι υποψήφιοι όλων των αξιωμάτων ανακηρύσσονται ως εκλεγείσες/εκλεγέντες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της Βασικής Εγκυκλίου».

Αναλυτικά ανακηρύσσονται:

ΔΕΕΠ Μεσσηνίας: Πρόεδρος ο Παναγιώτης Τσανής και μέλη οι Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Ηλίας Παπαδόπουλος, Ολυμπία Αλειφέρη, Γεώργιος Σταυρόπουλος, Μαρία Μπετιχαβά, Ευσταθία Χειλά, Κωνσταντίνος Στυλιανόπουλος

Δημοτική Οργάνωση Καλαμάτας: Πρόεδρος η Τασία Φοίφα και μέλη Πέτρος Σταυρόπουλος, Αγγελική Χρονοπούλου, Όλγα Δημητράκη-Παναγιωτοπούλου, Διονυσία Στεφάνου, Παναγιώτης Αγγελάκης, Σταύρος Τσιχριτζής, Αργύριος Αφράτης.

Δημοτική Οργάνωση Μεσσήνης: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος και μέλη οι Μαρία Αγγελοπούλου, Δημήτριος Αθανασακόπουλος, Διονύσιος Μανιάτης, Δήμητρα Μητσοπούλου, Νικόλαος Μπρατσιάκος, Αικατερίνη Στεφάνου, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος.

Δημοτική Οργάνωση Τριφυλίας: Πρόεδρος ο Γεώργιος Φωτεινός και μέλη οι Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ευτυχία Γαλάνη, Ιωάννης Γαλάνης, Στυλιανός Διαμαντόπουλος, Αγγελική Μιχαλαρέα, Γεώργιος Πανουσόπουλος, Σπυρίδων Παπαηλιού.

Δημοτική Οργάνωση Πύλου – Νέστορος: Πρόεδρος ο Τρύφωνας Δηλές και μέλη οι Βασιλική Δημητροπούλου, Κωνσταντίνα Κάζα, Αλεξάνδρα Καραμπάτσου, Γεώργιος Μπαχούμας, Κωνσταντίνος Πυλιώτης, Ευσταθία Σπυροπούλου, Διονύσιος Ψαλλίδας.

Σύνεδροι: Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Σταυρόπουλος, Ευθύμιος Ανδρικάκης, Πέτρος Αλεξόπουλος, Ιάκωβος Περρωτής, Γεώργιος Μαρίνης, Αργύρης Δικαίος, Ιωάννης Κοντογόννης, Αναστάσιος Σκοπετέας, Παναγιώτης Αγγελάκης, Δημήτριος Νικολόπουλος, Αθανασία Ανδριανοπούλου, Λαμπρινή Χριστοφόρου, Δήμητρα Ανδρινοπούλου, Μαρία Μπετιχαβά, Αγγελική Χρονοπούλου, Όλγα Παναγιωτοπούλου Δημητράκη, Ευσταθία Χειλά.