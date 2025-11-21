Δρόμος Καλαμάτα - Μεθώνη: Από τις φιέστες στα πανωπροίκια

Δύο ημέρες μετά την πανηγυρική επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών στα εργοτάξια του οδικού άξονα Καλαμάτα–Ριζόμυλος–Πύλος–Μεθώνη, η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει το κυβερνητικό αφήγημα περί «άριστης προόδου». Με επίσημη απόφαση του Υπουργείου, το έργο λαμβάνει παράταση δεκαπέντε μηνών, καθώς οι απαλλοτριώσεις δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως από το Δημόσιο. Αυτή η ολιγωρία έχει άμεση οικονομική συνέπεια: ο παραχωρησιούχος δικαιούται αποζημιώσεις για το πρόσθετο κόστος, γεγονός που σημαίνει πως οι πολίτες θα επιβαρυνθούν εκ νέου λόγω των καθυστερήσεων του ίδιου του κράτους.

Η νέα ημερομηνία παράδοσης μεταφέρεται από την 21η Απριλίου 2027 στην 14η Ιουλίου 2028, ενώ η «Απώτερη Ημερομηνία» για την ολοκλήρωση του έργου μετακινείται στις 14 Ιουλίου 2029. Η πρόοδος του έργου παραμένει περιορισμένη αφού έχει κατασκευαστεί το 30% των οχετών και των μικρών τεχνικών έργων, παρά την υπερβολική εικόνα αισιοδοξίας που παρουσιάστηκε με φωτογραφίες και δηλώσεις στο εργοτάξιο. Η αντίθεση ανάμεσα στην επικοινωνιακή διαχείριση και την πραγματική κατάσταση είναι πλέον εμφανής.

Η Μεσσηνία δεν χρειάζεται φιέστες εντυπωσιασμού αλλά σοβαρότητα, επαγγελματισμό και διαφάνεια. Η δημόσια διοίκηση οφείλει να εξηγήσει τις καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, να δημοσιοποιήσει εγκαίρως το ύψος των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν και να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρχουν άλλες παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις. Ο οδικός άξονας Καλαμάτα–Μεθώνη αποτελεί έργο κομβικής σημασίας για την ασφάλεια, την κινητικότητα και την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο επικοινωνιακής εκμετάλλευσης.

Η κοινωνία της Μεσσηνίας έχει δικαίωμα σε αξιόπιστες υποδομές και καθαρές απαντήσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του έργου, να ελέγχουμε τις διαδικασίες και να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον απέναντι σε κάθε προσπάθεια ωραιοποίησης της πραγματικότητας.