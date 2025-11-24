Καλαμάτα: Συνεχίζονται οι παρουσιάσεις στο Εκθετήριο Τοπικών προϊόντων του Δήμου

Μια ιδιαίτερη γευσιγνωστική εκδήλωση αφιερωμένη στο παστέλι, με κεντρικό προσκεκλημένο τον παραγωγό ΚΑΠΑ Ευμελείν από το Ζευγολατιό φιλοξένησε την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία, τη διαχρονική αξία και τη διαδικασία παρασκευής ενός από τα πιο χαρακτηριστικά παραδοσιακά προϊόντα της Μεσσηνίας, που παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο: το παστέλι.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Γεωργία Παπαδοπούλου, 4η γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, η οποία παρουσίασε την ιστορική πορεία του προϊόντος. Η παραγωγή του παστελιού ξεκινά το 1946 στο Ζευγολατιό Μεσσηνίας, όπου η οικογένεια διατηρούσε καφενείο στον σταθμό του τρένου και προσέφερε παστέλι ως κέρασμα μαζί με τον ελληνικό καφέ.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε σταδιακά στη δημιουργία νέων γεύσεων και στη διάδοση του προϊόντος σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής, να δοκιμάσουν γευστικά δείγματα και να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους της ΚΑΠΑ Ευμελείν, που συνεχίζουν με συνέπεια μια σημαντική τοπική γαστρονομική παράδοση. Η εκδήλωση εντάσσεται στον νέο κύκλο θεματικών παρουσιάσεων και γευσιγνωσιών που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων – έναν ανοιχτό χώρο επαφής με την τοπική παραγωγή, που φιλοξενείται στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου (Αριστομένους 28).

Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά, είτε αποστέλλοντας προϊόντα για σταθερή έκθεση, είτε οργανώνοντας παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες στο Εκθετήριο, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τη δικτύωση με τον τουριστικό και εμπορικό κόσμο και την ανάδειξη της παραγωγικής ταυτότητας της περιοχής.

Η σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει θέσει σε λειτουργία την ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης παραγωγών με ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης, ένα χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση συνεργασιών μεταξύ της τοπικής παραγωγής και του τουριστικού τομέα.

Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και παραμένει ανοιχτή σε νέες εγγραφές.