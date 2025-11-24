Σήμερα το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας

Μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την κουλτούρα του ποιοτικού ποτού και της υπεύθυνης διασκέδασης κάνει την πρεμιέρα της σήμερα στην Καλαμάτα.

Το 1ο Φεστιβάλ Μπαρ Μεσσηνίας, φυσική συνέχεια του επιτυχημένου Whisky Festival που επί τρία χρόνια ενίσχυσε τη γνώση γύρω από τα εκλεκτά αποστάγματα, έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγχρονη σκηνή του μπαρ.

Με συμμετοχή επαγγελματιών από όλο το φάσμα της εστίασης, το φεστιβάλ στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας, της εκπαίδευσης και της υπεύθυνης κατανάλωσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα και τον επαγγελματισμό που χαρακτηρίζουν τον κλάδο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν γνωστά μπαρ και επιχειρήσεις της περιοχής: Secada, Bistroteca, Platea, Lola Montez, Kyttaro, Ρoδανθός, Route 66, Sanshi, Mon Cheri, Φλερτ, 18-21, Louna Lounge, Λεμόνι, Balzac, Pourboire, Coucou, The Grog (Μαραθόπολη), 1866 (Καρδαμύλη), Tobaco Road και Εξοπλισμοί Κωνσταντόπουλος. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν από κοντά το έργο και το πάθος των ανθρώπων του χώρου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών, με την επίδειξη ταυτότητας ή ισοδύναμου εγγράφου. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Elite City Resort, από τις 5 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., υποσχόμενο μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιότητα, τη γνώση και τη σύγχρονη μπαρ κουλτούρα.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να απολαύσει υπεύθυνα μια εκδήλωση «από όλους εμάς – για όλους εμάς».