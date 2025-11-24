Θεσσαλονίκη: Το ιατρείο Οφθαλμογενετικής του νοσοκομείου Παπανικολάου

Το ιατρείο Οφθαλμογενετικής είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία που παρέχει το νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη. Αφορά ασθενείς που έχουν ύποπτο ή βεβαιωμένο νόσημα που είναι κληρονομικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τα μάτια ή και άλλα συστήματα του οργανισμού. Το ιατρείο γίνεται μία φορά τον μήνα ή και περισσότερο, εφόσον χρειαστεί, με ασθενείς από την επαρχία, τα νησιά αλλά και άλλα μέρη της επικράτειας.

Οι ειδικοί προσπαθούν να δώσουν λύση στους ασθενείς αυτούς και τις οικογένειές τους, προκειμένου η διαχείριση της ασθένειάς τους να γίνει με τον βέλτιστο τρόπο, καθώς, πρόκειται για νοσήματα που είναι σπάνια και πολλές φορές δύσκολο να διαγνωστούν.

Ο γενετικός έλεγχος αυτή τη στιγμή γίνεται με αιμοληψία, ενώ θεωρητικά μπορείς να γίνει και με τη λήψη σάλιου.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνει και βιοψία δέρματος και να αναζητηθεί εκεί η μετάλλαξη, δηλαδή το “ορθογραφικό” λάθος στο DNA.