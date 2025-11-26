“Πράσινο” από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για Παλιάμπελα και ΚΑΚ

Δύο σημαντικά έργα για την Καλαμάτα –η ανάπλαση της λαϊκής αγοράς και η κατασκευή νέου Αθλητικού Κέντρου– προχωρούν σε επόμενο στάδιο, καθώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποφάσισε να χρηματοδοτήσει την ωρίμανση των μελετών τους με ίδιους πόρους. Την απόφαση έλαβε η Περιφερειακή Επιτροπή σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπλαση της λαϊκής αγοράς της Καλαμάτας στοχεύει σε σύγχρονες υποδομές και αναβαθμισμένη λειτουργικότητα, ώστε να ενισχυθεί ο εμπορικός πυρήνας της πόλης και να αποκτήσει νέα δυναμική η καθημερινή δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια προχωρά στην ωρίμανση της μελέτης για το νέο Αθλητικό Κέντρο, ένα διαχρονικό αίτημα που θα καλύπτει τις ανάγκες της Περιφέρειας και θα επιτρέψει τη φιλοξενία μεγάλων διοργανώσεων, αλλά και την καθημερινή άθληση των πολιτών.

Στην ίδια απόφαση εντάσσεται και η αποκατάσταση – ανάδειξη της νεοκλασικής αγοράς του Άργους, ενός ιστορικού κτιρίου που αποτελεί κομβικό στοιχείο της ταυτότητας και της εμπορικής ζωής της πόλης.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημειώνει ότι «με τις πρόσφατες αποφάσεις, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δίνει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα, προωθώντας σε συνεργασία με τους Δήμους έργα που ενισχύουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».