Καλαμάτα 2030: Διεκδίκηση χρηματοδότησης για κοινωνική πολυκατοικία - Πρόταση στο "New European Bauhaus"

Πρόταση στο "New European Bauhaus" θα κατατεθεί από τον Δήμο Καλαμάτας, με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινωνικής πολυκατοικίας.

Ο Δήμος διεκδικεί από την χρηματοδοτική πλατφόρμα 1,5 εκατ. ευρώ, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα κτήριο 20 διαμερισμάτων.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου σχολίασε στην ειδική συνεδρίαση για τη λογοδοσία της δημοτικής αρχής πως η πρόταση προετοιμάστηκε το περασμένο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία New European Bauhaus (NEB) αποτελεί ένα από τα πιο καινοτόμα εγχειρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Δεν πρόκειται απλώς για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά για μια ευρύτερη πολιτική και δημιουργική πλατφόρμα που συνδυάζει βιωσιμότητα, αισθητική και κοινωνική ένταξη. Στόχος της είναι να διαμορφώσει χώρους και πόλεις όπου η πράσινη μετάβαση συναντά την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή, με πρακτικές λύσεις που μπορούν να δώσουν νέα μορφή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το NEB στηρίζεται σε θεμελιώδεις αξίες: Βιωσιμότητα (ενεργειακή αποδοτικότητα, πράσινες τεχνολογίες, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα), συμπερίληψη (κοινωνική ισότητα, προσιτή κατοικία, προσβασιμότητα για όλους), ποιότητα και αισθητική (όμορφο και ανθρώπινο δομημένο περιβάλλον, με έμφαση στη λειτουργικότητα και τη δημόσια ζωή).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το NEB Facility, προσφέρει χρηματοδότηση σε δήμους και φορείς για έργα που ενσωματώνουν αυτές τις αρχές: από αναπλάσεις γειτονιών μέχρι νέες κοινωνικές κατοικίες, σύγχρονες υποδομές και δράσεις που ενισχύουν την κοινότητα.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως αναμένεται - μέσα από την πίεση που ασκείται- ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τις έξι ελληνικές πόλεις του δικτύου, ξεκαθαρίζοντας πως για να υλοποιηθεί ο στόχος χρειάζεται και το ιδιωτικό κεφάλαιο, καθώς μόλις το 20% των πόρων θα είναι διαθέσιμο από την Ε.Ε.