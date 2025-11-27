Στο National Climate Neutrality Event ο Θανάσης Βασιλόπουλος - Συνεδρία για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας

Στο National Climate Neutrality Event 2025 στην Αθήνα συμμετείχε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος.

Μαζί με τους δημάρχους Αθηναίων Χάρη Δούκα, Τρικκαίων Νίκο Σακκά και Κοζάνης Ιωάννη Κοκκαλιάρη, συμμετείχαν σε συνεδρία που διερεύνησε τον κρίσιμο ρόλο της εθνικής - τοπικής συνεργασίας στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε μεγάλη κλίμακα.

Οι τέσσερις δήμαρχοι εκπροσωπούν πόλεις που αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030, καθώς και μέλη του ClimaNET.

Στόχος της συζήτησης ήταν να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πιο συνεκτικού και υποστηρικτικού εθνικού πλαισίου που θα δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να επιταχύνουν τη δράση για το κλίμα τα επόμενα χρόνια.