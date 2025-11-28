Νέα χρονοδιαγράμματα για τις Ψηφιακές Εφαρμογές στον Δήμο Καλαμάτας - Ξεκίνησε η τοποθέτηση αισθητήρων στάθμευσης

Την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας που αφορά το υποέργο «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Καλαμάτας» ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών ζητημάτων και αντικειμενικών καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση. Σύμφωνα με την εισήγηση, η οποία βασίζεται σε σχετικά αιτήματα της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – GLOBISMART Α.Ε.» και στα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, η πρώτη αλλαγή αφορά την αντικατάσταση του εξοπλισμού υδρομέτρων.

Ο αρχικά προβλεπόμενος εξοπλισμός κρίθηκε μη διαθέσιμος και ανεπαρκής για συγκεκριμένους τύπους εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα να προταθεί νέος, εξέλιξη που δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. Η δεύτερη σημαντική τροποποίηση αφορά τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της σύμβασης. Όπως αναφέρεται, οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους που δεν σχετίζονται με υπαιτιότητα του αναδόχου, όπως η αναμονή τυπικής έγκρισης αλλαγής εξοπλισμού, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η αδυναμία τοποθέτησης αισθητήρων σε ζώνες μόνιμων κατοίκων λόγω μη ολοκλήρωσης έργων ανάπλασης. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το νέο χρονοδιάγραμμα ορίζει: Για τη Φάση Β (Υλοποίηση): ολοκλήρωση στις 18 Φεβρουαρίου του 2026 και για τη Φάση Γ (Πιλοτική λειτουργία): ολοκλήρωση στις 18 Μαρτίου του ίδιου έτους. Η μετάθεση, όπως και η αλλαγή εξοπλισμού, πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και χωρίς αλλαγές στους όρους πληρωμής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου άρχισε να αναφέρεται σε ξένες ορολογίες οι οποίες είναι άγνωστες στο ευρύ κοινό, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης. Ο κ. Παπαευσταθίου σχολίασε πως τα νέα μηχανήματα έχουν πρωτόκολλα που μπορούν να συνδεθούν με περισσότερους τρόπους στο μέλλον, από μόνο έναν που ισχύει σήμερα. Στη συνέχεια στάθηκε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης ύψους 20.000 ευρώ, ζητώντας ο Δήμος από τον ανάδοχο αυτό το ποσό να μεταφερθεί σε σένσορες.

Οι σένσορες (αισθητήρες) σε τέτοιου είδους έργα είναι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές που τοποθετούνται στο οδόστρωμα ή στα δημοτικά πάρκινγκ και μπορούν να ανιχνεύουν: αν μια θέση στάθμευσης είναι κατειλημμένη ή ελεύθερη, την κίνηση ή την παρουσία οχήματος, και δεδομένα για χρήση χώρων στάθμευσης, που τροφοδοτούν συστήματα «έξυπνης πόλης».

Σε ερώτηση του κ. Τζαμουράνη για το αν έχουν μπει ήδη κάποιοι αισθητήρες στάθμευσης, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως έχουν τοποθετηθεί στην Αριστομένους, στο Δημαρχείο, και στο Ιστορικό Κέντρο, σε ράμπες και σε κάποιες θέσεις στάθμευσης.

Ο ίδιος υπενθύμισε πως τρέχουν δύο προγράμματα για σένσορες, με την παράδοση του δεύτερου (Πόλης) να αναμένεται πιο σύντομα.