Καλαμάτα: Τροποποίηση ΓΠΣ για Αστυνομικό Μέγαρο στην Αγία Τριάδα

Τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου σε οικοδομικό τετράγωνο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας ενέκρινε κατά πλειοψηφία χθες η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή του νέου Αστυνομικού Μεγάρου Μεσσηνίας.

Η τροποποίηση αφορά τη μετατροπή από «Χώρο Γενικής Κατοικίας» σε «Χώρο Διοίκησης», σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου. Η ανάγκη αλλαγής χρήσης προέκυψε μετά τη Σύμβαση Χρησιδανείου της 11ης Ιουνίου του 2025 ανάμεσα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση την οποία παραχωρήθηκαν τα οικόπεδα 12 και 13 του Ο.Τ. 837 για την ανέγερση του νέου κτιρίου.

Με έγγραφό του προς τον Δήμο Καλαμάτας στις 23 Ιουνίου του 2025, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενημέρωσε ότι η τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου αποτελεί προϋπόθεση για την εκπόνηση μελετών και την έκδοση οικοδομικής άδειας. Τα δύο οικόπεδα, τα οποία προέρχονται από Πράξη Εφαρμογής, βρίσκονται σήμερα στην κυριότητα της ΔΥΠΑ, ως καθολικής διαδόχου του ΟΕΚ.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης δήλωσε επιφυλακτικός πάνω στο θέμα, υπενθυμίζοντας πως με παρόμοιο ζήτημα της Πυροσβεστικής παλιότερα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ο ίδιος στάθηκε και στο μεγάλο θέμα που πρέπει να επιλυθεί με τον καταυλισμό των Ρομά, εκτιμώντας πως η τροποποίηση μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης απέναντι στην μετακίνησή τους.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη συμφώνησε με την τελευταία παρατήρηση του κ. Τζαμουράνη, υπογραμμίζοντας πως ο χώρος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ως συγκρότημα εργατικών κατοικιών, εφόσον προέρχεται από χρήματα εργαζομένων.