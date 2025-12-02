Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας - ΟΑΚ Μεσσηνίας: Παραχώρηση δύο πυροσβεστικών οχημάτων

Υπεγράφη σήμερα από τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, και τον εκπρόσωπο της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, Κώστα Βλαχονικολό, παρουσία του αρμοδίου αντιδημάρχου Παντελή Δρούγα, σύμβαση χρησιδανείου μέσω του οποίου, παραχωρούνται στο Δήμο δύο ακόμη πυροσβεστικά οχήματα της ΟΑΚ Μεσσηνίας, προκειμένου ο Δήμος να αναλάβει τη κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους και να τα διατηρεί ασφαλή και αξιόμαχα.

Όπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες, στηρίζοντας στην πράξη το έργο τους, καθώς οι εθελοντικές ομάδες της περιοχής αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο πυλώνα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.