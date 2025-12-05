Η λάμψη των Χριστουγέννων ζωντανεύει στον Δήμο Πύλου Νέστορος - Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ο Δήμος Πύλου – Νέστορος φόρεσε ήδη τα γιορτινά του και υποδέχεται την εορταστική περίοδο, με τις φωταγωγήσεις χριστουγεννιάτικων δέντρων καθώς και εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε όλο το Δήμο.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Νέα πλατεία Ελευθερίας στην Μεθώνη καθώς και του εορταστικού στολισμού της πόλης. Μουσική διασκέδαση με Dj και πολλές Χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις. Van Open Bar με διάφορα καλούδια, Άγιος Βασίλης, Ξωτικά και Face painting για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας. Παράλληλα θα διεξαχθούν και τα εγκαίνια της ανάπλασης της πλατείας. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αγίου Δημητρίου Κορώνης καθώς και του εορταστικού στολισμού της πόλης, με την διεξαγωγή συναυλίας από το συγκρότημα "ElectroSocks". Συμμετέχουν: Αθηναγόρειος Φιλαρμονική Ορχήστρα & Χορωδία Κορώνης, Dance Koroni. Συνδιοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Πολιτιστικός Σύλλογος Κορώνης, Σύλλογος Επαγγελματιών Κορώνης, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κορώνης.

Την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Κορυφασίου καθώς και του εορταστικού στολισμού, με παιδικές δράσεις, παραδοσιακούς χορούς, επίσκεψη και γράμματα στον Άγιο Βασίλη, κεράσματα και Χριστουγεννιάτικο Bazaar. Συνδιοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Πολιτιστικός Σύλλογος Κορυφασίου, Νηπιαγωγείο Κορυφασίου.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Χανδρινού με τραγούδια, κάλαντα και χορό! Face painting για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος.

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Χώρας καθώς και του εορταστικού στολισμού της πόλης. Απόλυτο Christmas party με τον Dj John Pronoitis, Van Open Bar με ζεστή σοκολάτα, Άγιος Βασίλης, Ξωτικά και Face painting για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας.

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 17:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Χαρακοπιού με την διεξαγωγή συναυλίας από τον Ησαΐα Ματιάμπα με Ελληνική και Ξένη μουσική. Vanaki Bar, Christmas PhotoBooth & Face painting για μικρούς και μεγάλους στο απόλυτο Christmas party! Συνδιοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος των Απανταχού Χαρακοπιαδίτων & Φίλων, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Χαρακοπιού.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Τριών Ναυάρχων Πύλου καθώς και του εορταστικού στολισμού της πόλης. Την γιορτή θα πλαισιώσουν, με Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, όμορφες μελωδίες και χορό, η Δημοτική Φιλαρμονική Πύλου-Νέστορος, το Ωδείο Πύλου και η Σχολή χορού Πύλου. Van Open Bar με ζεστή σοκολάτα και Face painting για τους μικρούς και μεγάλους φίλους μας.

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 πραγματοποιείται η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία Βλαχόπουλου με τραγούδια, κάλαντα και χορό! Face painting για μικρούς και μεγάλους. Συνδιοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος, Σύλλογος Γυναικών Βλαχόπουλου.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Χριστουγεννιάτικη ταινία “The Grinch” (Ο Γκριντς) στο αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης, Είσοδος Ελεύθερη. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος

Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Χριστουγεννιάτικη ταινία “The Grinch” (Ο Γκριντς) στον Παλιό Κινηματογράφο REX στην Χώρα, Είσοδος Ελεύθερη. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Χριστουγεννιάτικη ταινία “The Grinch” (Ο Γκριντς) στο αμφιθέατρο Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης, Είσοδος Ελεύθερη. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιείται η Χριστουγεννιάτικη ταινία “The Grinch” (Ο Γκριντς) στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στην Πύλο, Είσοδος Ελεύθερη. Διοργάνωση: Δήμος Πύλου-Νέστορος

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου και ώρα πρωινή η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος θα παίξει τα Κάλαντα των Χριστουγέννων σε όλες τις ενότητες του Δήμου.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου και ώρα πρωινή η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος θα παίξει τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς σε όλες τις ενότητες του Δήμου.