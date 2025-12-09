Εγκριση δαπάνης για το γεύμα της Υπαπαντής

Η πόλη της Καλαμάτας θα τιμήσει τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου την Πολιούχο της Παναγία Υπαπαντή, ημέρα κατά την οποία αναμένεται πλήθος πιστών, επίσημοι προσκεκλημένοι και αρχιερείς να παραστούν στην Θεία Λειτουργία και στη Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας. Στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού, ο Δήμος θα παραθέσει γεύμα προς τιμήν των επισήμων, στο οποίο προβλέπεται συμμετοχή έως 300 ατόμων. Παράλληλα, θα καλυφθούν δαπάνες για ανθοστολισμό, προσφορά καφέ και συνοδευτικών, καθώς και για διαμονή προσκεκλημένων. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται έως τις 15.126 ευρώ. Αναλυτικά οι πιστώσεις που εγκρίθηκαν είναι: 12.600 ευρώ για το επίσημο γεύμα, 282 ευρώ για τον ανθοστολισμό, 1.240 ευρώ για καφέ και συνοδευτικά καθώς και 1.004 ευρώ για δαπάνες διαμονής. Στο πλαίσιο της συζήτησης, από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τα χρήματα που δαπανά ο Δήμος για τους επισήμους, λέγοντας ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός πως η δημοτική αρχή δεν κάνει κοινωνική πολιτική αλλά ψηφοθηρική. Ο ίδιος, πρότεινε το γεύμα να γίνει μεν, αλλά να δοθεί στις άπορες οικογένειες που θα πάρουν κρέας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Από την πλευρά του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος έκανε λόγο για λαϊκισμό, λέγοντας πως ο Δήμος θα φιλοξενήσει τους επίσημους προσκεκλημένους του, όπως αρμόζει σε μια μεγάλη, σύγχρονη και αναπτυσσόμενη πόλη. Ο ίδιος σχολίασε πως δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για αντιπολίτευση, ειδικά όταν αφορούν την εικόνα της Υπαπαντής.

Τ.Αν.