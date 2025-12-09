Διπλή συνεδρίαση σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας σήμερα στις 7.30 και στις 8 μ.μ., σε επανάληψη των δύο συνεδριάσεων που ήταν να γίνουν την περασμένη Παρασκευή, αλλά δεν υπήρχε απαρτία.

Συγκεκριμένα στις 7.30 το Συμβούλιο συνεδριάζει με μοναδικό θέμα την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός - αποτελέσματα χρήσης - προσάρτημα ισολογισμού) Δήμου Τριφυλίας έτους 2024.

Στις 8 μ.μ. τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση 4ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας για το σχολικό έτος 2025-2026. Έγκριση της συμφωνίας - πλαισίου με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον φωτισμό οδών, πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων δήμου με χρήση του εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάκληση της αρ.9/2025 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Περί αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από το έργο αναβάθμισης τηλεπικοινωνιών που εκτελείται στην πόλη των Γαργαλιάνων. Περί κατασκευής κυκλικών κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο -εντός ορίων Δήμου Τριφυλίας- σε κρίσιμα σημεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της κυκλοφορίας (θέμα που έχει τεθεί από τον Άκη Κατρίτση). Δράσεις προς τιμήν του Κυπαρίσσιου ποιητή Μιχάλη Κατσαρού (θέμα που έχει τεθεί από την Κατερίνα Τσιγκάνου). Αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου (θέμα που έχει τεθεί από τη Χάιδω Παναγιωτοπούλου).

Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι: Επιχορήγηση του Μορφωτικού Συλλόγου Φιλιατρών «Ο Πυρσός». Ανάκληση της αρ.166/2025 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με ορισμό επιτροπής για την παρακολούθηση των παρακάτω συμβάσεων υπηρεσιών: «Ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας». «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας» και λήψη νέας απόφασης ορισμού επιτροπής.

Κ.Μπ.