Δήμος Καλαμάτας: Βελτιστοποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων και αστικών συγκοινωνιών μέσω του PeriAsty

Η έγκριση του Συμφώνου Συνεργασίας (Consortium Agreement) του ευρωπαϊκού έργου PeriAsty πέρασε την περασμένη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη και επίσημη συμμετοχή του Δήμου σε μία σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προς την κλιματική ουδετερότητα.

Το έργο PeriAsty («peri-urban Areas in the transition towards climate neutrality») χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αποστολής «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030», στην οποία συμμετέχει και η Καλαμάτα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση κατατάχθηκε πρώτη σε βαθμολογία ανάμεσα σε 41 υποβληθείσες προτάσεις και συγκαταλέγεται στις μόλις τρεις που εγκρίθηκαν συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο έργο συμμετέχουν 35 εταίροι από 11 ευρωπαϊκές χώρες, με συντονιστές το MaasLab από την Κύπρο και τον οργανισμό ERTICO – ITS Europe από τις Βρυξέλλες. Οι δράσεις επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στη βιώσιμη και «έξυπνη» κινητικότητα στις περιαστικές περιοχές, σε εφαρμογές κυκλικής οικονομίας και έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για τη βελτίωση της σύνδεσης αστικού και περιαστικού χώρου (γύρω από μια πόλη).

Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και η επιτάχυνση της μετάβασης της Καλαμάτας προς την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο έργο προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο σε οικονομικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Στην πόλη θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 579.375 ευρώ, εκ των οποίων 157.500 ευρώ αφορούν άμεσα τον Δήμο Καλαμάτας, 70.000 ευρώ το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας και 351.875 ευρώ το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ενημέρωσε πως το πρόγραμμα αρχίζει με το ξεκίνημα του νέου έτους (1/1/2026), υπενθυμίζοντας τις εφαρμογές κυκλικής οικονομίας και έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων με χρήση έξυπνων κάδων και ψηφιακών εργαλείων ώστε να γίνεται ειδοποίηση για το πότε έχουν γεμίσει. “Αυτό σημαίνει πως ένα απορριμματοφόρο μπορεί να αποφεύγει να σταματάει σε ένα κάδο, άρα βελτιώνουμε τη διαδρομή του” εξήγησε, λέγοντας πως το πρόγραμμα είναι πιλοτικό, θα εφαρμοστεί σε μια γειτονιά και αν έχει επιτυχία θα εφαρμοστεί και σε άλλες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιλοτικές εφαρμογές «smart mobility» σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ, σχολίασε πως θα αφορούν εφαρμοσμένα δρομολόγια τα οποία θα εξυπηρετούν σε περίπτωση μαζικής προσέλευσης κόσμου, ειδοποιώντας γι’ αυτό οι “έξυπνες στάσεις”.

ΟΦΕΛΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το PeriAsty είναι ένα καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας των περιαστικών περιοχών, προσφέροντας συμπεριληπτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης. Μέσα από την ανάπτυξη έξυπνων και πολυτροπικών μεταφορικών δικτύων, το PeriAsty βελτιώνει τη διασύνδεση των περιαστικών περιοχών με τις κεντρικές αστικές ζώνες, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε εμπορικά κέντρα, υπηρεσίες υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και χώρους αναψυχής. Επιπλέον, το έργο εστιάζει στην ενσωμάτωση της βιώσιμης κινητικότητας και της κυκλικής οικονομίας στις υπάρχουσες υποδομές, ακολουθώντας το μοντέλο της επαναχρησιμοποίησης και της βελτιστοποίησης των μεταφορικών πόρων. Μέσα από ολοκληρωμένα μοντέλα πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, η πόλη μπορεί να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ του αστικού και του περιαστικού χώρου, εξασφαλίζοντας ασφαλείς και αποδοτικές μεταφορές για όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.