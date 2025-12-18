Καλαμάτα: Χριστουγεννιάτικο κλίμα και χαμόγελα στην αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς (βίντεο+φώτο)

Παρουσιάστηκε σήμερα το απόγευμα, η αναπλασμένη πλατεία Φυτειάς στην Καλαμάτα και φωταγωγήθηκε ο εορταστικός στολισμός, παρουσία του δημάρχου και παιδιών από ΚΔΑΠ που είπαν τα κάλαντα.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης αποκάλυψε ότι η ανάπλαση της πλατείας αποτέλεσε μέρος της διπλωματικής του εργασίας στο μεταπτυχιακό, που την εμπιστεύτηκε ο δήμαρχος, έγινε μελέτη, εντάχθηκε το έργο και υλοποιήθηκε. Επισήμανε πως “πρόκειται για πλατεία επιπέδου γειτονιάς και θα αναβαθμίσει τη γειτονιά”.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι το έργο της ανάπλασης αναβαθμίζει και αλλάζει την περιοχή της Φυτειάς κι έκανε λόγο για “φωτεινή πλατεία που την κάνουν πιο φωτεινή τα χαμόγελα των παιδιών”.

Υπενθύμισε ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και δημοτικούς πόρους, ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του, αιρετούς, υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και τον ανάδοχο και δήλωσε πως “ενισχύουμε την αναβάθμιση γειτονιών, συνεχίζουμε και σε άλλες περιοχές”.

Παιδιά από το ΚΔΑΠ του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας μέτρησαν αντίστροφα και άναψαν τα φωτάκια σε σχήμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου ενώ έψαλαν τα κάλαντα.