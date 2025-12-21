Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Κυρίαρχο θέμα η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤ

Στην ίδια συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης τα εξής θέματα: Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2025. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2025. Έγκριση της αριθ.451/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Τριφυλίας (κωδική ονομασία: Δάρδανος-2). Η 5η παράταση για την αστική αναβάθμιση του έργου «Αστική αναβάθμιση ΠΕ3 Κυπαρισσίας». Η 3η παράταση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου Συνδέσμου "Τέλλος Άγρας"». Λήψη απόφασης περί έγκρισης μεταφοράς ποσού χρηματοδότησης 7.500 ευρώ από ΠΔΕ σε τραπεζικό λογαριασμό του δήμου. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πύργου». Περί κατασκευής κυκλικών κόμβων στο εθνικό οδικό δίκτυο -εντός ορίων Δήμου Τριφυλίας- σε κρίσιμα σημεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της κυκλοφορίας» (θέμα του κ. Κατρίτση). Υποβολή ψηφίσματος για τη στήριξη του αγώνα των αγροτών και των δίκαιων αιτημάτων τους (θέμα της κ. Τσιγκάνου). Χαρακτηρισμός 3 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ως εποχικών, δυνάμει του άρθρου 5 του Ν.429/1976 και της αριθ.71251/78/19-12-07 εγκυκλίου του υπ. Εσωτερικών.

