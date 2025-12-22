Στην άκρη των δρόμων βάζουν τα τρακτέρ οι αγρότες εν όψει Χριστουγέννων (βίντεο)

Αποφασισμένοι να κάνουν ρεβεγιόν στα μπλόκα είναι οι αγρότες της χώρας, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι από την Τρίτη θα μετακινήσουν τα τρακτέρ στις άκρες των δρόμων ώστε να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία θεωρεί ότι εγκυμονούν κίνδυνοι ασφαλείας για τους οδηγούς.

«Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα τα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένοι. Εμείς συνεχίζουμε και θα είμαστε ακόμη πιο δυναμικοί στις κινητοποιήσεις, οι οποίες θα γίνουν και τις δράσεις», τονίζουν χαρακτηριστικά οι αγρότες.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αγρότες έκλεισαν για τρεις ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, με την τροχαία, όμως, να εκτρέπει την κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς την Παλαιά Εθνική Οδό, για λόγους ασφαλείας των οδηγών αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Στη συνέχεια, και όταν άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας, οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Μπλόκο της Νίκαιας: Αναδιάταξη των τρακτέρ από την Τρίτη

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα Ι. Χ. αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Αυτό συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες όπως τόνισε η δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Ελπίδα Κουτσογιάννη, αλλά την Τρίτη, θα γίνει πιο οργανωμένα, με αναδιάταξη των τρακτέρ ενώ επί της ουσίας οι αγρότες τοποθετούνται σε αυτό το μπρα ντε φερ, λέγοντας ότι κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να περάσουν κανονικά από την Εθνική Οδό και οι ίδιοι θα κάνουν ό, τι μπορούν γι’ αυτό από την πλευρά τους.

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητά η αστυνομία

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων ενώ σε ότι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Τίμος Φακαλής.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Χαλκίδα: Τρίωρος αποκλεισμός στη γέφυρα

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα και για τρεις ώρες, έχουν προχωρήσει οι αγρότες της Εύβοιας. Παράλληλα, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός που έρχεται από τη Γλύφα, στο σημείο.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Γιώργος Κοβός, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό, η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί τη Δευτέρα. Παραμένει σε εκκρεμότητας το αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Πάτρα: Τι ζήτησε η Τροχαία από τους αγρότες

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών το πρωί, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί αύριο η διέλευση των οχημάτων από το σημείο, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Νίκος Γιαπρακάς.

Στο ρεύμα από Αθήνα προς Πύργο, οι αγρότες έχουν αφήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τις 15 μέρες που βρίσκονται σε αυτό το μπλόκο, μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Μάλιστα, από την Ολυμπία Οδό ζητήθηκε και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Ωστόσο, από την πλευρά της Τροχαίας τίθεται και ένα ακόμα ζήτημα για το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τον διαχωρισμό στα φορτηγά και στα ΙΧ οχήματα, καθώς οι αγρότες δεν θέλουν να επιτρέψουν να περάσουν φορτηγά από την Περιμετρική, παρά μόνο τα Ι. Χ. που θα εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

