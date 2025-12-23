Δημοτική Επιτροπή Μεσσήνης: “Ναι” για Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά

Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας (με παράρτημα Ρομά) στον Δήμο, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Ακόμα, ενέκρινε την σκοπιμότητα υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, εξουσιοδότησε τον δήμαρχο Γιώργο Αθανασόπουλο να την υπογράψει και όρισε ως μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, ως εκπρόσωπο του Δήμου, τον αντιδήμαρχο Ηλία Γεωργόπουλο, με αναπληρωτή του τον αντιδήμαρχο Λεωνίδα Χριστοφιλόπουλο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης που είναι αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης, ανερχόταν αρχικά, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, για την περίοδο υλοποίησης 1.04.2024 - 31.12.2025 στο ποσό των 153.090 ευρώ. Κατόπιν της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας, το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκαν ως εξής: Για την περίοδο υλοποίησης της πράξης: 10/07/2025 - 31/12-2025: 28.622,30 ευρώ (βάσει βεβαίωσης έναρξης λειτουργίας). Για την περίοδο υλοποίησης της πράξης: 01/01/2026 - 31/12/2026: 99.630 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης 10.07.2025- 31.12.2026 ανέρχεται στο ποσό των 128.252,30 ευρώ.