Δήμος Οιχαλίας: Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους της Τράπεζας Αλληλεγγύης

Χριστουγεννιάτικη διανομή τροφίμων και ευχετήριων καρτών στους δικαιούχους της Τράπεζας Αλληλεγγύης του Δήμου Οιχαλίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου.

Η δράση υλοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο “Μαρία Κάλλας” στον Μελιγαλά, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής πολιτικής του, με στόχο την στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών, ιδιαίτερα κατά τις εορταστικές περιόδους. Οι ωφελούμενοι παρέλαβαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, μια ουσιαστική ανακούφιση και ενίσχυση σε δεκάδες οικογένειες.

Ξεχωριστή νότα συγκίνησης έδωσε η προσφορά χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών, που δημιουργήθηκαν με αγάπη και φαντασία από τα παιδιά των σχολείων του Δήμου. Οι παιδικές ευχές μετέφεραν ένα ξεχωριστό μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και ανθρωπιάς, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, τους εργαζόμενους του Δήμου, το Κέντρο Κοινότητας και τη σχολική κοινότητα για τη συγκινητική συμμετοχή της.

Η Τράπεζα Αλληλεγγύης του Δήμου Οιχαλίας συνεχίζει με συνέπεια το κοινωνικό της έργο, με γνώμονα τη στήριξη του ανθρώπου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.