Ο Δήμος Τριφυλίας τίμησε τον Αντώνη Παρασκευόπουλο

Από όλους τονίστηκε η σημαντική του προσφορά στον αγροτικό τομέα και την Τριφυλία που συνέβαλε στην ανάπτυξή της.

Ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης τόνισε ότι το ΔΣ ομόφωνα τον τιμά, «έναν άνθρωπο που έχει βοηθήσει τον τόπο του.Είναι πατριώτης και έχει προσφέρει ό,τι καλύτερο, ψυχή και σώμα για την περιοχή. Τον εκτιμώ πάρα πολύ, είναι υπέροχος άνθρωπος, ευγενής και οικογενειάρχης. Είμαι ευτυχής που είμαι σε αυτή τη θέση σήμερα να τιμώ αυτόν τον άνθρωπο για την προσφορά του».

Από την πλευρά του ο κ. Παρασκευόπουλος τόνισε πως «αυτή είναι η πιο ξεχωριστή βράβευση, για αυτό είναι μεγάλη τιμή να σε τιμά ο τόπος σου». Αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει αποκτήσει η Τριφυλία στον αγροτικό τομέα, υπογραμμίζοντας ότι όλα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς. Επεσήμανε τη δυναμική που έχει η περιοχή στην ελαιοκαλλιέργεια, στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, στις υπαίθριες καλλιέργειες, στην οινοποιία και στην κτηνοτροφία, υπογραμμίζοντας ότι μεγάλη σημασία είχαν οι επενδύσεις που έγιναν στην περιοχή. Κλείνοντας είπε ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην ανάπτυξη των δικτύων άρδευσης, που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αγροτική παραγωγή.

Τη σημαντική προσωπικότητα και το έργο του κ. Παρασκευόπουλου εξήραν επίσης οι επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων Άκης Κατρίτσης, σημειώνοντας ότι «πατώντας στα γερά θεμέλια των προκατόχων του απογείωσε τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας», και Κατερίνα Τσιγκάνου, τονίζοντας ότι «είναι τιμή για το ΔΣ να τιμά τέτοιους ανθρώπους». Εκ μέρους των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων ο Θανάσης Κυριαζής εξήρε επίσης το έργο του. Κλείνοντας ο κ. Λεβεντάκης του απένειμε τιμητική αναμνηστική πλακέτα με μία ελιά.

