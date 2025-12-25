Ο Μιχόπουλος για τα έργα στον Δήμο Μεγαλόπολης

Για την πορεία του προγράμματος απολιγνιτοποίησης που αφορά τον Δήμο Μεγαλόπολης και τα έργα που εντάχθηκαν σε προγράμματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μιχόπουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου.

“Μετά από συντονισμένες προσπάθειες … δύο ετών!! και σκληρή δουλειά των υπηρεσιών του Δήμου και των συνεργατών μου, καταφέραμε να βάλουμε το Δήμο μας σε αλλαγή πορείας με όραμα και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας”, είπε ο δήμαρχος και πρόσθεσε:

“Μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση και με την παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κώστα Βλάση την 1η Δεκεμβρίου 2025 οραματιζόμαστε μία πόλη μαζί με τα χωριά της πρότυπο για ολόκληρη τη χώρα.

Ως δήμαρχος Μεγαλόπολης θέλω να ευχαριστήσω τον αντιδήμαρχο Απολιγνιτοποίησης κ. Φίλιππο Ταμπακόπουλο και όλη την δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή» για την στήριξη και την εμπιστοσύνη, ώστε να φέρουμε εις πέραν το δύσκολο έργο που αναλάβαμε το 2024! Τα έργα που ανακοινώθηκαν είναι ιδιωτικές επενδύσεις μόνο στον Δήμο Μεγαλόπολης συνολικού προϋπολογισμού 660 εκ. ευρώ με την υπερδέσμευση και με 1.300 θέσεις εργασίας περίπου”.

Τα δημόσια έργα που ανακοίνωσε ο δήμαρχος, είναι:

1) Δημιουργία φυλακών, θέση Πλάκα. ΔΑΜ - 40 εκ. ευρώ

2) Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης (ΟΧΕ). ΔΑΜ 8,5 εκ. ευρώ.

3) Κατασκευή κολυμβητηρίου, κέντρο νεότητας και περιβάλλοντα χώρο. 3,5 εκ. ευρώ

4) Δημιουργία ΚΔΑΠ για παιδιά στο φάσμα της Νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού. 15 εκ. ευρώ - Πυλώνας III.

5) Δημιουργία Γεωργικής Σχολής 6 εκ. ευρώ - Πυλώνας III.

6) Διαμόρφωση πρότυπης ενεργειακής πλατείας 800.000 ευρώ Πράσινο Ταμείο. 7) Ενεργειακή Μετάβαση κλιματική ουδετερότητα. 14 εκ. ευρώ - πράσινες και έξυπνες πόλεις.

8) Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και σχολικών μονάδων. ΔΑΜ – 7 εκ. ευρώ.

9) Κοινωνικά προγράμματα 3 εκ. ευρώ περίπου.

10) Ειδικό πρόγραμμα συντήρησης σχολικών μονάδων 200.000 ευρώ.

11) Μελέτη ωρίμανσης έργου απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών ΔΑΜ – 200.000 ευρώ.

12) Κατασκευή Αρχαιολογικού Μουσείου ΔΑΜ - 6 εκ. ευρώ.

13) Αναστήλωση Αρχαίου Θεάτρου – ολοκλήρωση των κερκίδων για λειτουργία ΔΑΜ - 1,5 εκ. ευρώ.

14) Συνδέσεις 400 κατοικιών με φυσικό αέριο δωρεάν.

15) Ψηφιακό Αποθετήριο Βιομηχανικής Ιστορίας (ΟΧΕ) 750.000 ευρώ.

16) Τουριστικές υποδομές με Ανοιχτή Θεατρική Σκηνή και ανάπτυξη κωπηλατικού κέντρου στη λίμνη Κυπαρισσίων 1 εκ. ευρώ – ΟΧΕ.

17) Διαχείριση λυμάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς Ίσαρη – Καρύταινα 700.000 ευρώ – ΟΧΕ.

18) Βιοκλιματική αναβάθμιση Ίσαρη 1,7 εκ. ευρώ – ΟΧΕ. 19) Ανάπλαση πλατειών πόλης Πράσινο Ταμείο 270.000 ευρώ.

Τέλος, ο δήμαρχος κάλεσε τη μείζονα αντιπολίτευση “να σταματήσει τη μικροπολιτική και να στηρίξει την προσπάθεια της δημοτικής αρχής ώστε να βγουν κερδισμένοι όλοι οι πολίτες του Δήμου Μεγαλόπολης”.