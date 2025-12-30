440 πακέτα με τρόφιμα μοίρασε ο Δήμος Τριφυλίας

Συνολικά 440 πακέτα αγάπης με τρόφιμα μοιράστηκαν τις ημέρες των Χριστουγέννων από τον Δήμο Τριφυλίας σε οικογένειες που τα είχαν ανάγκη, σε μια συλλογική προσπάθεια στην οποία συνέδραμαν τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία του δήμου, σύλλογοι της περιοχής και πολίτες.

Σχετικά με τη δράση αυτή ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας Νικόλαος Φρούσος εξέφρασε τις ευχαριστίες του και τόνισε: «Μέσα από δράσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης και φροντίδας, o Δήμος Τριφυλίας μοιράζεται τη χαρά των Χριστουγέννων με όσους βρίσκονται σε ανάγκη, προσφέροντας πακέτα τροφίμων, που γεμίζουν τις γιορτινές μέρες με ζεστασιά και αγάπη.

Όλοι όσοι εργαζόμαστε στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας είμαστε πολύ χαρούμενοι που διανείμαμε 440 πακέτα αγάπης τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά και ενισχύσαμε την κοινωνική μας αποθήκη για μελλοντικές διανομές. Ο Δήμος Τριφυλίας προμηθεύτηκε τα προϊόντα (κοτόπουλο, μακαρόνια, μυζήθρα, φέτα, τοματοχυμό και βασιλόπιτα) για το γιορτινό τραπέζι 399 νοικοκυριών. Με τη βοήθεια των χορηγών μας τα πακέτα αγάπης έφτασαν τα 440.

Κάθε προσφορά συμβάλλει στην προσπάθειά μας για τη διατήρηση ενός βασικού επιπέδου αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Θα συνεχίσουμε με αλληλεγγύη, φροντίδα, συλλογική δράση και πρωτοβουλίες με κοινωνική διάσταση να στηρίζουμε ευάλωτους συμπολίτες μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ευχόμαστε καλή και ευλογημένη χρονιά!».

Κ.Μπ.