Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν οι αυξήσεις από τη ΔΕΥΑΤ

Οι αυξήσεις έχουν να κάνουν τόσο με το πάγιο όσο και με τη χρέωση από το πρώτο κυβικό κατανάλωσης.

Όπως τονίστηκε από την πλευρά της δημοτικής αρχής και από την αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ δρ Ιωάννα-Νεκταρία Γεωργουσοπούλου, είναι αναγκαίο να γίνει η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε χρόνο είναι αρνητικά λόγω της εκτίναξης του ενεργειακού κόστους, ενώ η επιχείρηση θα πρέπει να εξασφαλίσει διαχειριστική επάρκεια, για να μπορεί να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης έγινε λόγος για παραπαίουσα επιχείρηση, αποτέλεσμα της κακοδιοίκησης και για προβλήματα της ΔΕΥΑΤ, που θα έπρεπε να είχαν έρθει νωρίτερα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην εισήγησή της η κ. Γεωργουσοπούλου τόνισε πως αναπροσαρμογή έχει να γίνει από το 2018 και έκτοτε το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί, ενώ υπογράμμισε πως σύμφωνα με τη μελέτη, από το 2020 έως το 2023 η επιχείρηση έχει ζημιές και πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή, λέγοντας πως υπάρχει ισχυρή εξάρτηση από τις γεωτρήσεις ειδικά τους θερινούς μήνες. Από εκεί και πέρα, παρά τις προτεινόμενες αυξήσεις σημείωσε πως «αν η μέση κατανάλωση είναι 15 κυβικά δεν θα δει κάποιος αυξήσεις, αλλά ίσως και μείωση. Θα πρέπει να αποκτήσουμε και παιδεία διαχείρισης του νερού». Είπε ακόμη ότι πρέπει να εξασφαλιστεί διαχειριστική επάρκεια, για να μπορεί να διεκδικήσει η επιχείρηση χρηματοδοτήσεις.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Άκης Κατρίτσης τόνισε ότι η ΔΕΥΑΤ είναι σε παραπαίουσα κατάσταση και αυτό θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ώστε να μην φτάσει σε αυτό το σημείο. Επεσήμανε ότι η θητεία της δημοτικής αρχής το 2019 ξεκίνησε με θετική κατάσταση στη ΔΕΥΑΤ και σήμερα έχει έλλειμμα 5,5 εκ., προσθέτοντας πως γίνονται αυξήσεις 100% και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη μεγαλύτερες, όλα αποτέλεσμα κακοδιοίκησης.

Από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» η επικεφαλής Κατερίνα Τσιγκάνου τόνισε πως «αυτό που γίνεται είναι ένας εκβιασμός από την κυβέρνηση προς τις ΔΕΥΑ, αυξήστε τα τέλη για να δείτε χρήματα. Το θέμα είναι αν δέχεστε σαν δημοτική αρχή ό,τι λέει εκβιαστικά η κεντρική διοίκηση. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε αδιέξοδο. Πού θα φτάσουν τα τέλη;».

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Αγγελόπουλος τόνισε πως «η ΔΕΥΑΤ είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό θα το πληρώσουν οι δημότες. Θα έπρεπε να βρούμε και άλλες λύσεις και όχι να την πληρώνει ο δημότης που ήδη είναι σε δύσκολη κατάσταση».

Ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης σε παρεμβάσεις του σημείωσε πως ο δήμος είναι πολύ μεγάλος σε έκταση και δεν υπάρχει η ανάλογη βοήθεια ούτε με προγράμματα ούτε με χρηματοδοτήσεις. Υποστήριξε ότι η δημοτική αρχή κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά στον τομέα της ύδρευσης σε σχέση με τα προβλήματα που υπήρχαν παλιότερα με την επάρκεια νερού.

Τελικά η αναπροσαρμογή με τις αυξήσεις ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τους παρόντες συμβούλους της συμπολίτευσης, ενώ κατά ψήφισε η αντιπολίτευση.

Κ.Μπ.