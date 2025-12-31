eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2025 12:14

Παιδιά των ΚΔΑΠ είπαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Παιδιά των ΚΔΑΠ είπαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Καλαμάτας

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παιδιά από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις επισκέφθηκαν χθες Τρίτη τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο στο Δημαρχείο.

Με τη βοήθεια του προσωπικού των ΚΔΑΠ και συνοδεία μουσικής, τα παιδιά έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τα Κάλαντα Θράκης, δίνοντας εορταστικό τόνο στην επίσκεψή τους.
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στο γραφείο του δημάρχου βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολίτες, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές και προσέφεραν γλυκίσματα ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις