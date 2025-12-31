Παιδιά των ΚΔΑΠ είπαν τα κάλαντα στον δήμαρχο Καλαμάτας

Παιδιά από τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας και της Κ.Ε. Φάρις επισκέφθηκαν χθες Τρίτη τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο στο Δημαρχείο.

Με τη βοήθεια του προσωπικού των ΚΔΑΠ και συνοδεία μουσικής, τα παιδιά έψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και τα Κάλαντα Θράκης, δίνοντας εορταστικό τόνο στην επίσκεψή τους.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στο γραφείο του δημάρχου βρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολίτες, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές και προσέφεραν γλυκίσματα ενόψει της Πρωτοχρονιάς.