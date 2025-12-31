Απολογισμός και δεσμεύσεις από τον Θαν. Βασιλόπουλο: Σημαντικά έργα ξεκινούν το 2026

Αναλυτικά ο κ. Βασιλόπουλος είπε:

«Το τελευταίο διάστημα καταφέραμε να εξασφαλίσουμε και να πετύχουμε σημαντικούς στόχους και διεκδικήσεις ετών, με τον Δεκέμβριο να θεωρείται σίγουρα ένας από τους αποδοτικότερους μήνες για το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η ένταξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, καθώς και η χρηματοδότηση ύψους 5.400.000 ευρώ για την ανέγερση νέου κτιρίου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες τόσο του Δήμου Καλαμάτας όσο και των γειτονικών δήμων.

Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η ένταξη του σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου που είχαμε υποβάλλει στην Περιφέρεια και θα καλύπτει την νότια ζώνη της Καλαμάτας, το έργο που έχουμε μάθει να λέμε ως αντιπλημμυρικό νότια της Ευρυπίδου, με προϋπολογισμό 4.500.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ως Δημοτική Αρχή, εξασφαλίσαμε επίσης, χρηματοδότηση ύψους 650.000 ευρώ για το τέλος ταφής απορριμμάτων, καθώς και επιπλέον πόρους μέσω των ΚΑΠ, με το 70% μίας επιπλέον δόσης που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 650.000 ευρώ. Συνολικά, αυτά τα 1.300.000 ευρώ μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις αυξημένες ανάγκες στη διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και την αύξηση του κόστους της ενέργειας, χωρίς να απαιτηθεί οποιαδήποτε αύξηση για τους δημότες.

Υπογράφηκε, ακόμα, τις προηγούμενες ημέρες η πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης της Καλαμάτας σε μία περιοχή 440 στρεμμάτων ανατολικά, μέσω της πολεοδόμησης και της πράξης εφαρμογής, ενώ μέσα από τη διαδικασία της πολεοδόμησης, δρομολογείται και η αναγκαία διάνοιξη της οδού Κρήτης.

Τα θετικά νέα ωστόσο δεν σταματούν εδώ.

Υπογράφηκε, όπως έχετε ενημερωθεί, προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια, για τη σύνταξη μελετών του Περιφερειακού Αθλητικού Κέντρου Καλαμάτας (Παλέ ντε Σπορ), ενώ ελήφθη απόφαση για τη σύνταξη μελετών αναβάθμισης της Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας.

Επιπλέον, υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης και εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας η αναβάθμισης του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ.

Παράλληλα, άνοιξαν προσκλήσεις μέσω της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Προχωρούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, όπως:

• του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Ηλέκτρα», ύψους 1.770.000 ευρώ,

• του Μητροπολιτικού Μεγάρου Καλαμάτας, ύψους 1.000.000 ευρώ,

• και του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Ζουμπούλειο», ύψους 650.000 ευρώ.

Επιπλέον, εντάχθηκε η ψηφιοποίηση της Δημοτικής Πινακοθήκης με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ, η προμήθεια ενός ηλεκτρικού λεωφορείου 25 θέσεων και δύο ηλεκτρικών οχημάτων με συνολικό κόστος 500.000 ευρώ, η προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροφορτιστών ύψους 200.000 ευρώ, καθώς και η βιοκλιματική ανάπλαση των 16 στρεμμάτων στην περιοχή του Κορδία προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Όλα όσα ανέφερα αποτελούν έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα έργα που ήδη έχουμε εντάξει και υλοποιούμε. Έργα, η υλοποίηση των οποίων θα ξεκινήσει ή θα ολοκληρωθεί εντός του 2026».