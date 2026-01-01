Δήμος Καλαμάτας: Ξεκινά διαδικασίες για νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Την έναρξη των διαδικασιών για τη σύνταξη και ψήφιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ανακοίνωσε ο Δήμος Καλαμάτας. Πρόκειται για την αναθεώρηση του βασικού διοικητικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, στόχος του νέου Οργανισμού είναι η καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε ο δήμος να ανταποκρίνεται πιο άμεσα στις ανάγκες των πολιτών. Η δημοτική αρχή αναφέρει ότι η διαμόρφωση του ΟΕΥ θα γίνει μέσα από διαβούλευση με τους εργαζόμενους του δήμου και διάλογο με τους δημότες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κλιματική πολιτική, καθώς η Καλαμάτα συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Όπως επισημαίνεται, ο νέος Οργανισμός θα πρέπει να στηρίζει τις δομές και τις πολιτικές που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, την περιβαλλοντική προστασία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της Παιδείας, με έμφαση στη στήριξη της σχολικής κοινότητας και στη βελτίωση των σχολικών υποδομών, καθώς και η ενδυνάμωση των κοινωνικών υπηρεσιών και των δομών φροντίδας.

Τέλος, προβλέπεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου, με νέες θέσεις και σύγχρονες ειδικότητες. Όπως σημειώνεται, οι τελικές αποφάσεις για τον νέο Οργανισμό θα ληφθούν με κριτήριο τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών και τις ανάγκες των πολιτών.