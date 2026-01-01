Επιστημονική Επιτροπή Κτηνιάτρων στον Δήμο Τριφυλίας

Η συγκρότηση τριμελούς επιστημονικής επιτροπής κτηνιάτρων για τη διαδικασία κρίσης επικίνδυνων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισής τους ορίστηκε στον Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Την επιτροπή αποτελούν οι: Ορφανού Ζαχαρούλα κτηνίατρος, προϊσταμένη του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας. Σταθάκος Πέτρος κτηνίατρος, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του την Παναγοπούλου Μαρία κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. Διαμαντόπουλος Μιχαήλ κτηνίατρος, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Μαρκόπουλο Ιωάννη κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών σχετικής πενταμελούς επιτροπής ή για την αναγκαιότητα ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς.

Κ.Μπ.