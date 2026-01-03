eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ιδιοι αντιδήμαρχοι μέχρι τον Ιούνιο στον Δήμο Καλαμάτας

Ιδιοι αντιδήμαρχοι μέχρι τον Ιούνιο στον Δήμο Καλαμάτας

Με τους ίδιους αντιδημάρχους συνεχίζει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2026, που συμπληρώνεται η μισή υφιστάμενη αυτοδιοικητική θητεία.

Η μοναδική αλλαγή είναι ο ορισμός του αντιδημάρχου Δημήτρη Μαστραγγελόπουλου ως αναπληρωτή δημάρχου. Στις 30 Ιουνίου που θα γίνουν και οι νέες δημαιρεσίες (εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου), ο δήμαρχος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αλλαγές αντιδημάρχων για ένα χρόνο (το πιθανότερο) μέχρι να επιλέξει το πιο δυνατό και αποτελεσματικό σχήμα, με το οποίο θα δώσει τη μάχη των δημοτικών εκλογών του 2028. Να υπενθυμίσουμε ότι το υφιστάμενο σχήμα των αντιδημάρχων ορίστηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2025 κι έχοντας συμπληρώσει ένα διάστημα μόλις 3,5 μηνών δεν θα μπορούσε να αλλάξει.

 

Αναλυτικά οι αντιδήμαρχοι Καλαμάτας:

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας: Σαράντος Μαρινάκης

Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας: Βασίλης Παπαευσταθίου

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & ανακύκλωσης: Αναστάσης Σκοπετέας

Αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολεοδομίας: Βασίλης Κουτραφούρης

Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών: Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας & Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών: Κώστας Παπαδάκης

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Θεμάτων Νομικής Υπηρεσίας: Πιπίνα Κουμάντου

Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού: Γιώργος Λαζαρίδης

Αντιδήμαρχος Παιδείας: Ηλίας Κουτίβας

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας: Παντελής Δρούγας

Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης και διαχείρισης αδέσποτων: Γιάννης Μπάκας

