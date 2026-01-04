Ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασ. Κουτραφούρης στην “Ε”: «Δρόμοι, στάθμευση και αναπλάσεις στο επίκεντρο των έργων για το 2026»

Με αιχμή τις μεγάλες αστικές αναπλάσεις, την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας και κρίσιμες παρεμβάσεις σε στάθμευση, οδικό δίκτυο και δημόσιες υποδομές, ο αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολεοδομίας Βασίλης Κουτραφούρης, χαρτογραφεί τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου για το επόμενο διάστημα.

Μιλώντας στην “Ε”, αναφέρθηκε στα έργα που ολοκληρώνονται, σε παρεμβάσεις που δρομολογούνται αλλά και σε χρόνιες εκκρεμότητες που μπαίνουν σε τροχιά λύσης, σκιαγραφώντας το αναπτυξιακό αποτύπωμα της πόλης, καθώς το νέο έτος βρίσκει τη δημοτική αρχή με μια ιδιαίτερα απαιτητική και πυκνή ατζέντα.

Βαδίζοντας στο νέο έτος, ποια είναι τα έργα που μπαίνουν στην άμεση προτεραιότητα του Δήμου; Προβάδισμα έχει η Αναγνωσταρά;

Ο βασικός στόχος σε επίπεδο αναπλάσεων είναι πρωτίστως η αποπεράτωση του μεγάλου έργου των κεντρικών αστικών αναπλάσεων. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο η δημοτική αρχή έχει πιστέψει από την αρχή, καθώς πέρα από τη λειτουργική και αισθητική συνένωση του κεντρικού πυρήνα, συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας, του μικροκλίματος και της προσβασιμότητας για όλους. Κοντά στη φυσική περαίωση του έργου ή αμέσως μετά και αφού το κέντρο θα έχει επανέλθει σε πιο ομαλή και “φυσιολογική” κυκλοφορία, ο σχεδιασμός προβλέπει την εκκίνηση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά. Η σημερινή της εικόνα, και σε αυτό πιστεύω θα συμφωνήσουμε όλοι, μας το λένε άλλωστε συνέχεια οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής, δεν ανταποκρίνεται στη σημασία της και δεν εξυπηρετεί όπως θα έπρεπε την καθημερινότητα των χρηστών, των περιοίκων και των επισκεπτών.

Στόχος του έργου είναι η οδός Αναγνωσταρά να γίνει ξανά ένας δρόμος αντάξιος της πόλης και του ρόλου που διαχρονικά είχε στο Κέντρο ως εμπορική οδός, λειτουργικός, ασφαλής και προσβάσιμος για όλους. Γενικά, οι έννοιες της λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης,της ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών, της ενίσχυσης του αστικού πρασίνου, της απόδοσης δημόσιου χώρου στους χρήστες, της βελτίωσης του μικροκλίματος και της προσβασιμότητας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της δημοτικής αρχής και αυτό θα αποτυπωθεί και σε άλλα έργα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Δήμου προετοίμασαν φακέλους και ωρίμασαν μελέτες για νέα έργα προς ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Και μιας και μιλάμε για προτεραιότητες, πριν από λίγες μόλις ημέρες ανακοινώθηκαν από τον κ. δήμαρχο πολύ σημαντικές εντάξεις έργων και μελετών με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις όπως το Νέο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το αντιπλημμυρικό έργο στη νότια ζώνη, δράσεις ηλεκτροκίνησης, η αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου και της Λαϊκής Αγοράς, μελέτες για το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο, ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων, η βιοκλιματική ανάπλαση 16 στρεμμάτων στον Κορδία κ.α. Επομένως το 2026 θα είναι σίγουρα μια γεμάτη και δημιουργική χρονιά.

Παράλληλα, υπάρχουν έργα που έχουν λάβει παράταση. Σε ποιες φάσεις βρίσκονται σήμερα;

Υπάρχουν έργα υπό εκτέλεση που έχουν λάβει παράταση. Η λήψη παρατάσεων δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στα δημόσια έργα, είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά και μπορεί να οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες (απρόβλεπτα στο πεδίο, ανάγκες τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων μελετών, διαδικαστικές εγκρίσεις, καθυστερήσεις πληρωμών, αντικειμενικές συνθήκες κ.λπ.). Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι έχουν εμπλακεί στη διαδικασία ή έχουν παρακολουθήσει την εκτέλεση έργων.

Το ζητούμενο και το μείζον για μια πόλη είναι τα έργα να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις δυσκολίες που προκύπτουν, να μπαίνουν σε λογικά χρονοδιαγράμματα και να παραδίδονται στους δημότες. Κανείς δεν θέλει ημιτελή ή ανεκτέλεστα έργα ή “ανοικτά” εργοτάξια να διαιωνίζονται μέσα στον αστικό ιστό, γι’ αυτό και ο στόχος μας είναι η ολοκλήρωση και η παράδοση στους συμπολίτες μας. Και αυτό θεωρώ πως η δημοτική αρχή το έχει πετύχει με τη συνδρομή των στελεχών των Υπηρεσιών του Δήμου που πολλές φορές υπερβάλλουν εαυτούς. Στην Καλαμάτα, τα σημαντικότερα έργα που είναι σήμερα σε εξέλιξη είναι το νέο Κλειστό Προπονητήριο στο Δημοτικό Στάδιο και η εκτεταμένη ανακατασκευή του ΔΗΠΕΘΕΚ. Πρόκειται για σύνθετα έργα - ειδικά το ΔΗΠΕΘΕΚ - που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πορεία, όμως με τη στήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν πλέον αποκτήσει ροή.

Έργα που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία τόσο στον τομέα του Αθλητισμού όσο και στον Πολιτισμό, όπως συνέβη και με το Ανοιχτό Θέατρο. Με την ολοκλήρωση του ΔΗΠΕΘΕΚ, μαζί με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και το αποπερατωμένο κτίριο της πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς πολιτισμού και θεάτρου στο κέντρο της πόλης μας. Υπάρχει στενή επίβλεψη και εποπτεία για την επίλυση των ζητημάτων και στόχος της Δημοτικής Αρχής και των Υπηρεσιών είναι τα έργα να αποδοθούν ολοκληρωμένα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, στους δημότες.

To έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» φαίνεται πως εξελίσσεται ικανοποιητικά. Δεδομένου του ενδιαφέροντος επαγγελματιών για επέκταση στο Ιστορικό Κέντρο, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο;

Πράγματι πρόκειται για ένα έργο συνολικής επιφάνειας περίπου 7.000 τ.μ. στον κεντρικό αστικό ιστό, χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο εκτελείται με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς και αδιάκοπη ροή, αλλάζοντας τη φυσιογνωμία των περιοχών. Ένα έργο που επίσης αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις κατά την εκτέλεση του, όπως ενδεικτικά η ύπαρξη υπόγειων πυκνών δικτύων οπτικών ινών κλπ. Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω έργο συνδυάστηκε χρονικά και “έτρεχε” παράλληλα με το έργο της αντικατάστασης Δικτύου Ύδρευσης που υλοποιεί η ΔΕΥΑΚ με πολύ καλό συντονισμό.

Πολλά από τα τμήματα του έχουν αποδοθεί ήδη σε κίνηση και κυκλοφορία και πολύ σύντομα θα αποπερατωθεί στο σύνολό του. Στο Ιστορικό Κέντρο το 2025, ολοκληρώθηκε το έργο της Αναδιάταξης-Αναδιοργάνωσης της Πλατείας 23ης Μαρτίου. Υπάρχει η σκέψη της συνέχισης της ανάπλασης του οδοστρώματος επί της οδού Υπαπαντής μέχρι και το σημείο πέριξ της πλατείας του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής.

Το ενδεχόμενο της επέκτασης εν γένει στο Ιστορικό Κέντρο, σε τμήματα με άσφαλτο, ομολογουμένως είναι ένα φιλόδοξο project που απαιτεί όμως μελετητική ωριμότητα, πρώτα με σεβασμό στα ειδικά μορφολογικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της περιοχής και ιδίως στον συνεκτικό πυρήνα του Ιστορικού - Παραδοσιακού Κέντρου. Είναι ένα project που εξετάζεται σοβαρά για τα επόμενα έτη.

Σχετικά με το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Καλαμάτα, έπειτα από την πρόσφατη συζήτηση ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, για την ακρίβεια η μελέτη με τίτλο «Ωρίμανση δράσης για την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση τεχνολογικών μέσων για τον Δήμο Καλαμάτας», είναι ένα σημαντικό εργαλείο που απέκτησε ο Δήμος το 2025 για τον εξορθολογισμό της στάθμευσης και την εξάλειψη παθογενειών κυρίως στον κεντρικό αστικό πυρήνα όπου παρατηρείται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το κυκλοφοριακό και το θέμα της στάθμευσης αποτελούν σήμερα ίσως το μεγαλύτερο σύγχρονο πρόβλημα για όλες σχεδόν τις ελληνικές πόλεις.

Στόχος του ΣΕΣ είναι η καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χώρου, η εναλλαγή στάθμευσης, η δίκαιη κατανομή και η μείωση της άσκοπης αναζήτησης θέσης που επιβαρύνει και το κυκλοφοριακό. Η πολιτική βούληση της δημοτικής αρχής είναι δεδομένη όπως έχει αναφέρει και ο δήμαρχος της πόλης μας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μεταξύ άλλων προβλέπονται ζώνες μονίμων κατοίκων με δωρεάν στάθμευση (πάγιο αίτημα των κατοίκων του κέντρου), ζώνες επισκεπτών με στάθμευση επί πληρωμή, καθώς και ειδικές θέσεις για ΑμεΑ, τροφοδοσία και σύντομη στάση.

Έχει προηγηθεί δημόσια παρουσίαση του συστήματος και επιθυμούμε την κατάθεση απόψεων όλων των φορέων, πολιτών και επαγγελματιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Καλαμάτας. Η εφαρμογή θα γίνει σταδιακά (με δυνατότητα ένταξης νέων ζωνών/περιοχών που προβλέπονται στη μελέτη) μετά την ολοκλήρωση των κεντρικών αστικών αναπλάσεων, ώστε να υπάρχει καλύτερη εξοικείωση των συνδημοτών μας και να ενταχθεί ομαλά στο νέο αστικό περιβάλλον.

Με την υπογραφή σύμβασης για την πολεοδόμηση της Ανατολικής Παραλίας, πως θα εξελιχθεί πλέον η διαδικασία;

Η πολυπόθητη συμβασιοποίηση της πολεοδομικής μελέτης της Ανατολικής Παραλίας σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση μιας εκκρεμότητας πολλών ετών για την πόλη μας, ίσως και δεκαετιών. Η διαδικασία ξεμπλοκαρίστηκε με γενναίες αποφάσεις της δημοτικής αρχής, παρά τα πολλά εμπόδια που προέκυψαν, όπως γνωρίζετε, στην πορεία. Αφορά μια περιοχή περίπου 440 στρεμμάτων, κρίσιμη για τη μελλοντική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου. Από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουν από τον ανάδοχο όλες οι προβλεπόμενες μελέτες.

Μεταξύ άλλων: αποτύπωση/κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη, οριοθετήσεις ρεμάτων, αναρτήσεις, Πράξη Εφαρμογής. Δεν είναι κρυφό πως η εμπειρία στη χώρα μας έχει δείξει ότι οι πολεοδομήσεις απαιτούν αρκετά χρόνια, όμως το σημαντικό είναι ότι έγινε η αρχή, πλέον υπάρχει σαφής πορεία και θα υπάρχει στενή παρακολούθηση. Μέσω της πολεοδόμησης θα δρομολογηθεί και η αναγκαία, για πολλούς λόγους, μελλοντική διάνοιξη της οδού Κρήτης μέσω οργανωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μία κομβική επιδίωξη της δημοτικής αρχής και χαιρόμαστε που τέθηκαν οι βάσεις.

To προηγούμενο έτος προχωρήσατε στην έγκριση του εξωδικαστικού καθορισμού της τιμής μονάδας για τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα στα πυκνοδομημένα τμήματα της Ανατολικής Παραλίας. Με ποιον τρόπο η διαδικασία μπορεί να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων;

Είναι γεγονός πως η διαδικασία αυτή δύναται να διευκολύνει αρκετά τους ιδιοκτήτες που συναινούν, ιδίως σε επίπεδο χρόνου, καθώς αποφεύγονται οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που παρατηρούνται συνήθως στον «παραδοσιακό» τρόπο ορισμού τιμής μονάδας και οδηγεί σε απεμπλοκή των ιδιοκτησιών, δίνοντας έτσι πιο άμεση δυνατότητα αξιοποίησης και οικοδόμησης. Ως εκ τούτου, συνδέεται με την προώθηση διανοίξεων και διαπλατύνσεων οδών και τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, άρα με καλύτερες υποδομές και ποιότητα ζωής.

Παράδειγμα οι χώροι στάθμευσης που φτιάχτηκαν στην περιοχή της Παραλίας. Επομένως, τα οφέλη είναι ευρύτερα και για την πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Βέβαια επαναλαμβάνω πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συναίνεση των ιδιοκτητών με την αποδοχή των τιμών (στο ύψος των αντικειμενικών αξιών), όπως αυτές εγκρίνονται θεσμικά από τα αρμόδια συλλογικά όργανα του Δήμου. Σίγουρα πάντως πρόκειται για μία διαδικασία, η χρήση της οποίας, μπορεί να διευκολύνει πραγματικά τους ιδιοκτήτες.

Σε Δημοτικό Συμβούλιο στα τέλη του 2025 τέθηκε το θέμα των διανοίξεων δρόμων. Πού θα δούμε συνεργεία εντός του 2026;

Όπως είχε ειπωθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει συνταχθεί μελέτη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες το 2025 για τη διάνοιξη οδών κατόπιν προτεραιοποίησης των αιτημάτων από την Υπηρεσία σε συνδυασμό με την διερεύνηση του πολεοδομικού καθεστώτος των περιπτώσεων. Το έργο που προβλέπει η μελέτη συμβασιοποιήθηκε και θα εκτελεστεί μέσα στο 2026. Στη μελέτη προβλέπονται κυρίως τμήματα οδών στη Δυτική Συνοικία της Αρτέμιδος, στη Βόρεια Συνοικία, στα Γιαννιτσάνικα, όπως προβλέπονται από τις αντίστοιχες Πράξεις Εφαρμογής αλλά και στον κεντρικό ιστό της πόλης (μικρά αδιάνοικτα τμήματα που θα απελευθερώσουν κυκλοφοριακούς άξονες π.χ. Βασ. Όλγας, Βασ. Σοφίας, Σωκράτους).

Αντίστοιχη μελέτη θα εκπονηθεί και μέσα στο 2026 για νέα τμήματα. Παράλληλα, όπως έχει δηλώσει και ο κ. δήμαρχος, από τη δημοτική αρχή υπάρχει η πρόθεση για διανοίξεις και για υπόλοιπα τμήματα στην περιοχή της Παραλίας, με το μοντέλο που ακολουθήθηκε στην οδό Βουλγαροκτόνου, μέσω της δανειακής σύμβασης σε σημεία που υπάρχει ή αναμένεται σύντομα ο καθορισμός τιμής μονάδας. Η υλοποίηση νέων διανοίξεων είναι πολύ σημαντική καθώς έχει πολλαπλά οφέλη για την πόλη: εφαρμογή πολεοδομικού σχεδιασμού, αποσυμφόρηση κυκλοφοριακού, δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης παρά την οδό κ.α..

Σε ότι αφορά τις οικοδομικές άδειες στα Λέικα, υπάρχει κάποιο νεότερο με την επανασύνταξη της μελέτης κύρωσης του οδικού δικτύου;

Το θέμα στα Λέικα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, γιατί επηρεάζει άμεσα την οικοδομησιμότητα πολλών οικοπέδων και τη δυνατότητα ανάπτυξης της περιοχής. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων δρόμων ξεκίνησε το 2012 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, όμως το 2014 «κόλλησε», λόγω εμποδίων ποικίλης πολεοδομικής φύσεως, με αποτέλεσμα ο φάκελος να επιστραφεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σημαντικό τμήμα του οικισμού έκτοτε να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Σήμερα η Διεύθυνση Πολεοδομίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Χωροταξίας έχει μπει σε διαδικασία ανασύνταξης της μελέτης κοινόχρηστων χώρων του οικισμού, σε συνδυασμό με χρήση στοιχείων και ανατροφοδότηση από το εκπονούμενο ΕΠΣ (Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο) αλλά και την επικείμενη καταγραφή του κοινόχρηστου οδικού δικτύου Μεσσηνίας. Η ανασύνταξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026 και να διαβιβαστεί στη συνέχεια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προς έγκριση. Σκοπός είναι η προσπάθεια πλέον να πατάει σε ακόμα πιο στέρεη βάση και να δοθεί καθαρή λύση σε κατοίκους και ιδιοκτήτες.