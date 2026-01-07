Ανάδοχος για αποκατάστασης ζημιών στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Ανάδοχο για το έργο αποκατάστασης ζημιών σε αγροτικό και δημοτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και υποδομές του Δήμου Δυτικής Μάνης, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή την 13η Ιανουαρίου 2025, ανέδειξε ο Δήμος.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία της συνεδρίαση για το 2025, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του έργου και κατακύρωσε τη σύμβαση στον εργολάβο - οικονομικό φορέα “Ηλίας Μέγγος του Παναγιώτη”, του οποίου η προσφερθείσα έκπτωση είναι 0,00% και την συμβατική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του, να ανέρχεται σε 575.256 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Να υπενθυμίσουμε ότι για την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Δυτικής Μάνης είχε εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016 και είχε στείλει σχετική ονομαστική πρόσκληση, σχετικά με την υποβολή προσφορών σε 3 εργολάβους – οικονομικούς φορείς, αλλά η μοναδική που κατατέθηκε ήταν από τον κ. Μέγγο.

Να ενημερώσουμε πως το έργο αποκατάστασης ζημιών σε αγροτικό και δημοτικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης και υποδομές του Δήμου Δυτικής Μάνης, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή την 13η Ιανουαρίου 2025, εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ 2021 – 2025, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 700.000 ευρώ, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, το έργο αφορά σε ζημιές που προέκυψαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Ιανουαρίου 2025, στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης – και ειδικότερα τη Δημοτική Ενότητα Αβίας – που έπληξαν σφοδρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων με εκτεταμένες συνέπειες. Οι καταρρακτώδεις βροχές είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ζημιών σε δημοτικές υποδομές, περιλαμβανομένων των οδικών δικτύων και δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως το λιμάνι Κιτριών και το γήπεδο ποδοσφαίρου Κάμπου.

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι περιοχές όπου θα γίνουν εργασίες, είναι:

1) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Κουνίντελο” της Κοινότητας Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 100 μέτρων.

2) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Πλίβινα” της Κοινότητας Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 250 μέτρων.

3) Αγροτικός δρόμος- οδός Ελαιώνων της Κοινότητας Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 60 μέτρων.

4) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Λιβιτσό” της Κοινότητας Δολών, μήκους παρέμβασης περίπου 400 μέτρων.

5) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Ρητό” της Κοινότητας Δολών, μήκους παρέμβασης περίπου 250μμ.

6) Αγροτικός Δρόμος προς Άγιο Νικήτα της Κοινότητας Δολών της Δ.Ε. Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 100 μέτρων.

7) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Λαγουδέικα” της Κοινότητας Δολών, μήκους παρέμβασης περίπου 120 μέτρων.

8) Αγροτικός Δρόμος προς Αη Λιά στον οικισμό Καλλιανέικα της Κοινότητας Δολών, μήκους παρέμβασης περίπου 180 μέτρων.

9) Αγροτικός δρόμος προς Παραλία Αρκούδι της Κοινότητας Σταυροπηγίου, μήκους παρέμβασης περίπου 350 μέτρων.

10) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Χρούσια” της Κοινότητας Σταυροπηγίου, μήκους παρέμβασης περίπου 300 μέτρων.

11) Αγροτικός δρόμος στη θέση “Τούμπια” της Κοινότητας Κάμπου, μήκους παρέμβασης περίπου 600 μέτρων.

12) Αγροτικός δρόμος προς Αγία Μαρίνα της Κοινότητας Κάμπου, μήκους παρέμβασης περίπου 400 μέτρων.

13) Κατασκευή τοίχου επί της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Σταυροπήγιο - Μάλτα της Κοινότητας Σταυροπηγίου, μήκους παρέμβασης περίπου 40 μέτρων.

14) Κατασκευή τοίχου επί της δημοτικής οδού στη θέση “Νούπαντη” της Κοινότητας Σταυροπηγίου, μήκους παρέμβασης περίπου 120 μέτρων.

15) Κατασκευή τοίχου επί δημοτικής οδού εντός οικισμού Βόρειου της Κοινότητας Κέντρου, μήκους παρέμβασης περίπου 30 μέτρων.

16) Κατασκευή τοίχου επί δημοτικής οδού στην περιοχή Σάντοβα της Κοινότητας Δολών, μήκους παρέμβασης περίπου 23 μέτρων.

17) Κατασκευή τοίχου επί της δημοτικής οδού Ελαιώνων στον οικισμό Ακρογιαλίου της Κοινότητας Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 50 μέτρων.

18) Κατασκευή τοίχου επί της δημοτικής οδού Κιτριές – Δολοί της Κοινότητας Αβίας, μήκους παρέμβασης περίπου 25 μέτρων.