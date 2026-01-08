Δήμος Καλαμάτας: Σύσκεψη εργασίας για την πορεία έργων και μελετών

Η πορεία υλοποίησης των έργων, ο προγραμματισμός για την έναρξη νέων παρεμβάσεων καθώς και η ωρίμανση μελετών στο πλαίσιο του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, αποτέλεσαν το αντικείμενο της πρώτης ευρείας σύσκεψης εργασίας των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, υπό τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και στην οποία συμμετείχαν αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου, δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες με στόχο - μεταξύ άλλων- την περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης εν εξελίξει έργων καθώς και τον προγραμματισμό για τα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους.