Ο Καφαντάρης για διαχείριση στερεών αποβλήτων: “Ενα χαμένο έργο, μια χαμένη ευκαιρία για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος”

Κάνοντας λόγο για “ένα χαμένο έργο, μια χαμένη ευκαιρία για τον Δήμο Πύλου – Νέστορος”, ο κ. Καφαντάρης αναφέρει:

“Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι ζήτημα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας, ποιότητας ζωής και –τελικά– πολιτικής ευθύνης.

Γι’ αυτό και η απένταξη του έργου «Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πύλου – Νέστορος» δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσει σιωπηλά. Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα χαμένης ευκαιρίας για τον Δήμο μας και ταυτόχρονα ένα ηχηρό δείγμα διοικητικής και πολιτικής ανεπάρκειας.

Ένα έργο που δεν «βρέθηκε», αλλά σχεδιάστηκε.

Τον Αύγουστο του 2016, η δίκη μας δημοτική αρχή κατέθεσε πλήρη, ώριμη και απολύτως τεκμηριωμένη πρόταση χρηματοδότησης για ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό έργο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η πρόταση κατατέθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014–2020», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλαβε Κωδικό ΟΠΣ 5001220.

Δεν επρόκειτο για μια γενική ιδέα ή μια πρόχειρη διεκδίκηση πόρων. Επρόκειτο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με σαφές φυσικό αντικείμενο, κοστολόγηση, περιβαλλοντικό όφελος και

κοινωνικό αποτύπωμα, πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ευρωπαϊκή πολιτική για την κυκλική οικονομία.

Το έργο στόχευε στη ριζική αναβάθμιση της διαχείρισης απορριμμάτων στον Δήμο Πύλου – Νέστορος και περιλάμβανε: χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, ανάπτυξη οικιακής κομποστοποίησης, χωριστή συλλογή έντυπου χαρτιού, δημιουργία Πράσινου Σημείου στη θέση «Άγιος Νικόλαος» Πύλου, οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Με συγκεκριμένα υποέργα, μελέτες, εξοπλισμό, υποδομές και τεχνική υποστήριξη, το έργο έδινε στον Δήμο όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να περάσει από την αποσπασματική διαχείριση σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκού επιπέδου πολιτική αποβλήτων.

Τα παραδοτέα ήταν απολύτως σαφή: 1.000 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, 850 καφέ κάδοι βιοαποβλήτων και ειδικό απορριμματοφόρο, 82 κίτρινοι κάδοι για έντυπο χαρτί, πλήρως εξοπλισμένο Πράσινο Σημείο σε έκταση 4 στρεμμάτων, δράσεις ενημέρωσης και συνεχή τεχνική υποστήριξη.

Η ένταξη και η ευθύνη, έχουν ημερομηνίες. Στις 1 Απριλίου 2020, το έργο εντάχθηκε επίσημα προς

υλοποίηση, με συνολικό προϋπολογισμό 877.795,40 ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ξεκάθαρο: Έναρξη: 29/06/2020. Λήξη: 31/12/2021. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, η ευθύνη για την υλοποίηση του έργου ανήκε αποκλειστικά στη δημοτική αρχή Καρβέλα.

Όχι στην προηγούμενη διοίκηση. Όχι σε «υπηρεσιακά εμπόδια». Όχι σε εξωτερικούς παράγοντες.

Παρά τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Παρά την ωριμότητα του έργου. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για έργο έτοιμο προς υλοποίηση. Η δημοτική αρχή δεν το υλοποίησε.

Χρόνια χάθηκαν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, χωρίς τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς αποτελεσματική διαχείριση. Και το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο: Απένταξη του έργου στις 14/11/2025.

Τι σημαίνει αυτή η απένταξη, Σημαίνει ότι: σχεδόν 900.000 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων χάθηκαν, ο Δήμος στερήθηκε κρίσιμες υποδομές, οι πολίτες έχασαν μια ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση, η τοπική αυτοδιοίκηση εξέπεμψε εικόνα αδυναμίας και

αναξιοπιστίας.

Η απένταξη δεν είναι απλώς διοικητική αστοχία. Είναι: περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση, οικονομική ζημία, πολιτική αποτυχία”.

Καταλήγοντας, ο κ. Καφαντάρης παρατηρεί: “Το συμπέρασμα δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Η σημερινή δημοτική αρχή απέδειξε ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα και σύνθετα έργα, ακόμη κι όταν αυτά της παραδίδονται ώριμα, εγκεκριμένα και πλήρως χρηματοδοτημένα.

Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται καθαρά: Το έργο υπήρχε. Τα χρήματα υπήρχαν. Η ικανότητα, δυστυχώς, δεν υπήρξε. Αυτό δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση. Είναι πολιτική ευθύνη απέναντι στον Δήμο Πύλου – Νέστορος και στους πολίτες του”.