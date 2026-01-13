Προϋπολογισμός 2026 στον Δήμο Καλαμάτας: Νέοι δημοσιονομικοί κανόνες και ισοσκελισμένος σχεδιασμός

Ο προϋπολογισμός του 2026, ο πρώτος που καταρτίζεται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, διαμορφώνεται μέσα από τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στη λογική κατάρτισης και απεικόνισης των οικονομικών του Δήμου, με τη δημοτική αρχή να κάνει λόγο για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για έλλειψη σαφούς στοχοθεσίας και αναπτυξιακής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε, ο συνολικός προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας για το 2026 διαμορφώνεται στα 70 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, στο σκέλος των δαπανών, το Γενικό Σύνολο για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε 70.082.592,09 ευρώ και περιλαμβάνει λειτουργικές δαπάνες, επενδύσεις, συνεχιζόμενα και νέα έργα, καθώς και χρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Αντίστοιχα, το Γενικό Σύνολο των Εσόδων για το 2026 ανέρχεται σε 56.939.990,19 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ εσόδων και δαπανών καλύπτεται από το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική ισορροπία του προϋπολογισμού.

Κομβικό ρόλο στα έσοδα διατηρούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), οι οποίοι για το 2026 εκτιμώνται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας γενικές λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού, με τα αντίστοιχα ανταποδοτικά έσοδα να ανέρχονται σε περίπου 10,7 εκατ. ευρώ. Σημαντικά παραμένουν και τα ίδια έσοδα του Δήμου, τα οποία προέρχονται από τέλη, φόρους, μισθώματα και παροχή υπηρεσιών – όπως τα τέλη καθαριότητας, τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τα μισθώματα δημοτικών ακινήτων και τα έσοδα από την ελεγχόμενη στάθμευση – ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική αυτοτέλεια του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η αρμόδια αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ενημέρωσε το Σώμα ότι ο προϋπολογισμός του 2026 είναι άμεσα συνδεδεμένος με προεδρικό διάταγμα του 2018, γεγονός που επιφέρει ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία κατάρτισής του. Όπως ανέφερε, λογιστήριο και προϋπολογισμός αποκτούν πλέον τους ίδιους κωδικούς, ενώ ως έσοδο θεωρείται μόνο ό,τι προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, χωρίς τη δυνατότητα επαναβεβαίωσης οφειλών παρελθόντων ετών. Αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι η απουσία από τον προϋπολογισμό του 2026 ποσού περίπου 18 εκατ. ευρώ που αφορούσε οφειλές προηγούμενων ετών. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα χρηματικά υπόλοιπα δεν θεωρούνται πλέον έσοδα του Δήμου και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από το 2027 και μετά για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού. «Για φέτος επετράπη το χρηματικό υπόλοιπο, ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ, να προστεθεί στο σύνολο του προϋπολογισμού ώστε να ισοσκελιστεί. Από το επόμενο έτος αυτό δεν θα ισχύει, καθώς θα υπάρχει ένας ενιαίος κωδικός για όλες τις οφειλές», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι παρότι το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει τα έσοδα, ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας δεν παρουσιάζει έλλειμμα. Από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της παράταξης Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε στην απουσία αναλυτικής εισήγησης που θα επέτρεπε στο Σώμα να κατανοήσει τις διαφοροποιήσεις του προϋπολογισμού, κάτι που δεσμεύτηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος πως θα γίνει στο Δ.Σ., επικαλούμενη τα στενά χρονικά όρια που δεν επέτρεψαν να γίνει νωρίτερα η διαδικασία. Ο κ. Τζαμουράνης υπογράμμισε ότι δεν προκύπτει συγκεκριμένη στοχοθεσία ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα προτεραιοτήτων, εκτιμώντας πως ο προϋπολογισμός δεν προσδίδει νέα προοπτική στην πόλη. Εστίασε, επίσης, στις περιορισμένες πιστώσεις που αφορούν την υλοποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου, καθώς και σε αιτήματα της κοινωνίας που παραμένουν ανεκπλήρωτα, όπως η επέκταση της αστικής συγκοινωνίας και η προστασία κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων, όπως το «Αχίλλειον». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ανέφερε ότι μέσα από τον προϋπολογισμό δεν διαφαίνεται αναπτυξιακή πορεία, κάνοντας λόγο για απουσία στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον της πόλης. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό που συνδέεται περισσότερο με φοροεισπρακτική πολιτική παρά με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Απαντώντας, η Πιπίνα Κουμάντου τόνισε ότι το συντριπτικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους που προέρχονται από τέλη, φόρους και εισφορές. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι με την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού θα αποτυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι προθέσεις της δημοτικής αρχής, υπογραμμίζοντας ότι την αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου τη δίνει κυρίως το Τεχνικό Πρόγραμμα.

