Στην Καλαμάτα το συνέδριο «Beyond Football Conference 2026» με σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού

Η Δημοτική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει σειρά χρηματοδοτήσεων για πολιτιστικές, αθλητικές και επιστημονικές δράσεις, με τις σχετικές πιστώσεις να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας για το οικονομικό έτος 2026. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η επιχορήγηση ύψους 15.000 ευρώ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Beyond Football Conference 2026», το οποίο προγραμματίζεται ανάμεσα στο ερχόμενο δίμηνο (Μαΐου-Ιουνίου). Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, γνωστοποίησε πως στο συνέδριο αναμένεται να δώσουν το παρών σημαντικές προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό αθλητικό χώρο. Ο ίδιος, πληροφόρησε πως το συνέδριο συνδέεται σε ένα βαθμό και με την επιστροφή της “Μαύρης Θύελλας” στην πρώτη κατηγορία, υπογραμμίζοντας πως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα βάλει 15.000 ευρώ και αντίστοιχο ποσό ο Δήμος. Στην πρόταση που έχει κατατεθεί προς τον Δήμο, το «Beyond Football Conference 2026» παρουσιάζεται ως μια διοργάνωση με στρατηγικά οφέλη για την Καλαμάτα, τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και σε επίπεδο οικονομικής και τουριστικής ενίσχυσης. Γίνεται λόγος για προσέλκυση συνέδρων υψηλού ενδιαφέροντος, για δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών επιχειρήσεων, αλλά και για ανάδειξη της πόλης ως προορισμού αθλητικής καινοτομίας και συνεδριακού τουρισμού. Από την πλευρά της, η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έθεσε ζήτημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος επιλέγει να χρηματοδοτεί δράσεις και διοργανώσεις. Η παράταξη έκανε λόγο για «σκιές» στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι παρατηρούνται αποκλίσεις ανάμεσα στα αιτούμενα ποσά και στα τελικά ποσά που εγκρίνονται από τον Δήμο, δίχως συγκεκριμένα κριτήρια. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όπου θέλει ο Δήμος βρίσκει τρόπο και δίνει χρήματα, ενώ όπου δεν θέλει βρίσκει πρόσχημα την κριτική της αντιπολίτευσης και δεν δίνει. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σχολίασε πως ο δήμαρχος Καλαμάτας δεν έχει απορρίψει ποτέ κανένα σύλλογο, ενώ ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου, Γιώργος Φάβας, αφού αρνήθηκε τις κατηγορίες που ακούστηκαν, επεσήμανε πως λαμβάνονται υπ’ όψιν κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά κριτήρια, αλλά και ο αντίκτυπος της κάθε εκδήλωσης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της πόλης. Στον πίνακα των επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αθλητικές διοργανώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικά συνέδρια και δράσεις τοπικών φορέων. Ενδεικτικά, εγκρίθηκαν 7.000 ευρώ για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, 2.000 ευρώ για το Kalamata Olive Oil Awards, 2.000 ευρώ για το 2ο Τριήμερο Οδοντιατρικό Συνέδριο, καθώς και 2.000 ευρώ για το σεμινάριο «Αιματολογικά Νέα – Σύγχρονη Νοσηλευτική».

Τ.Αν.