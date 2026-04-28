Λύρας: “Συμπαράσταση στα χωριά του Ταϋγέτου”

Τη συμπαράστασή του για τα χωριά του Ταϋγέτου εκφράζει με γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.

Επισημαίνει ότι “ως Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, της πρωτεύουσας του Δήμου μας, αλλά κυρίως της πόλης που αποτελεί φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο αναφοράς για τα χωριά του Ταϋγέτου, εκφράζω την πλήρη και έμπρακτη συμπαράστασή μου στους προέδρους, τους φορείς και τους κατοίκους των ορεινών Δημοτικών Κοινοτήτων του Ταϋγέτου”.

Ο Π. Λύρας σημειώνει: Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τον οδικό άξονα Καλαμάτας - Σπάρτης δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό ζήτημα. Πρόκειται για ζήτημα ισότιμης πρόσβασης, αξιοπρέπειας και επιβίωσης ολόκληρων περιοχών.

Όταν ένας δρόμος παραμένει «επισήμως κλειστός», ενώ στην πράξη υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, και όταν για μήνες δεν αναλαμβάνεται καμία ουσιαστική ευθύνη για την οριστική αποκατάστασή του, τότε δεν μιλάμε για καθυστέρηση. Μιλάμε για εγκατάλειψη.

Οι κάτοικοι του Ταϋγέτου δεν ζητούν χάρη. Ζητούν την αυτονόητη ασφαλή πρόσβαση, τα επιτέλους ολοκληρωμένα έργα, την ουσιαστική στήριξη στην καθημερινότητά τους και στην τοπική οικονομία που πλήττεται.

Η Καλαμάτα δεν μπορεί να αγνοεί τι συμβαίνει στον Ταΰγετο. Γιατί χωρίς τα χωριά της, χωρίς τους ανθρώπους της, χωρίς την ενδοχώρα και το βουνό της, η πόλη μας είναι μισή.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων για άμεση και οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας, υλοποίηση ουσιαστικών έργων θωράκισης και ασφάλειας, πλήρη αποζημίωση πολιτών και επαγγελματιών και έναν ολοκληρωμένο, σοβαρό σχεδιασμό για το μέλλον του οδικού άξονα και της ευρύτερης περιοχής”.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας καλεί “όλους τους αρμόδιους - τον Δήμο, την Περιφέρεια και κυρίως το κεντρικό Κράτος - να αναλάβουν τις ευθύνες τους άμεσα, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και χωρίς περαιτέρω μετάθεση ευθυνών. Γιατί ο Ταΰγετος δεν είναι «περιφέρεια της περιφέρειας». Είναι κομμάτι της ψυχής του τόπου μας! Και αυτή η ψυχή δεν μπορεί να μένει αποκλεισμένη”.