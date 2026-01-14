Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας - Όσα προβλέπει

Σε τροχιά οριστικής επίλυσης εισέρχεται μια πολεοδομική εκκρεμότητα δεκαετιών, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά την πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας.

Με τη δημοσίευση του σχετικού πρακτικού, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, μετά την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το σχέδιο προτείνεται νομίμως.

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, χώρων στάθμευσης, παιδικών χαρών και ζωνών πρασίνου. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές κοινωφελείς υποδομές, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός, σχολικές μονάδες και βιβλιοθήκη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιβαλλοντική θωράκιση της περιοχής, με την επικύρωση της οριοθέτησης έντεκα υδατορεμάτων και τη διασφάλιση της φυσικής τους λειτουργίας, καθώς και με μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και πρόβλεψη ζωνών πρασίνου. Οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης κρίθηκαν συμβατοί με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας. Το ΣτΕ επισημαίνει επιμέρους τεχνικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα αντιμετωπιστούν στο επόμενο στάδιο, χωρίς να αναιρούν τον πυρήνα της έγκρισης. Επόμενο βήμα αποτελεί η έκδοση και δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος.

Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την οργανωμένη ανάπτυξη της Παραλίας Βέργας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας τον συνολικό αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό του Δήμου Καλαμάτας.