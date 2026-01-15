Εγκριση μελέτης για το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων

Τις μελέτες για την “αποκατάσταση και ανάδειξη του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων και επανάχρησή του ως παρατηρητηρίου πολιτιστικής κληρονομιάς και εστίας πολιτιστικών εκδηλώσεων και επιμορφωτικών δράσεων, ιδιοκτησίας Δήμου Πύλου – Νέστορος, στην Κοινότητα Κάτω Αμπελοκήπων”, ενέκρινε η γενική διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του υπουργείου Πολιτισμού Αμαλία Ανδρουλιδάκη.



Οπως επισημαίνει, οι μελέτες εγκρίθηκαν, “διότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις αποκαθιστούν και διατηρούν τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία του μνημείου και ταυτόχρονα το επαναφέρουν σε χρήση, η οποία εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα του μνημείου”.

Διευκρινίζεται ότι “η απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του Ν.4858/2021 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτηριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις”.