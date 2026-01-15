Δημοτικό Σχολείο Τριφυλίας: Αντίδραση για κατάργηση και υποβάθμιση σχολικών μονάδων



Συγκεκριμένα το Δ.Σ. είναι αρνητικό στην κατάργηση του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Τριφυλίας, αντιπροτείνοντας τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας τους. Σημειώνει επίσης: «Η κάλυψη της θέσης δεν είναι απαραίτητη, δεν ανατρέπει την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και του υπουργείου. Υφίσταται κτηριακή υποδομή ιδιοκτησίας του δήμου. Η κατάργηση της σχολικής μονάδας αποτελεί ενέργεια υποβάθμισης της ελληνικής υπαίθρου, συμβάλλει στην πληθυσμιακή συρρίκνωση, αποδυναμώνει την κοινότητα και λειτουργεί αποτρεπτικά για την κατοίκηση της κοινότητας από νέα ζευγάρια».

Προτείνει τον μη υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου και του 2ου Δ.Σ. Κυπαρισσίας, τονίζοντας πως στο Δημοτικό Κοπανακίου το σχολικό έτος 2024 - 2025 φοιτούσαν 50 μαθητές, ενώ τη φετινή χρονιά δεν διαπιστώνεται μείωση και το σχολείο ήδη λειτουργεί ως 4θέσιο.

«Η μείωση των μαθητών την τελευταία 5ετία είναι αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας, αλλά ως δήμος δεν πρέπει να συμβάλουμε στην αποδυνάμωση της κοινότητας και των γύρω χωριών. Η σταδιακή υποβάθμιση θα οδηγήσει στην κατάργηση, με αποτέλεσμα οι μαθητές να πρέπει να

μεταφέρονται στην Κυπαρισσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δαπάνη μεταφοράς από την Π.Ε. Μεσσηνίας, αλλά και για την καθημερινότητα μαθητών και γονέων. Η κτηριακή υποδομή διαθέτει 7 αίθουσες διδασκαλίας, επαρκή αριθμό για τη στήριξη της οργανικότητας του σχολείου ως έχει, ως 6θέσιο. Η λειτουργία του σχολείου ως ολιγοθέσιο με συμφοίτηση μαθητών δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας έχει 133 μαθητές και λειτουργεί με τμήματα 23 και 20 μαθητών, σε αίθουσες χωρητικότητας με δυσκολία 18 μαθητών. Η κτηριακή υποδομή (αριθμός αιθουσών) επαρκεί για τον διαχωρισμό των τάξεων σε τμήματα με την ανάλογη οργανικότητα του σχολείου. Η προτεινόμενη μείωση της οργανικότητας της σχολικής μονάδας συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Σχολικού Συμβουλίου του σχολείου την 1η Δεκεμβρίου και ομόφωνα εκφράστηκε η αντίθεσή του με την πρόταση του υποβιβασμού από 12θέσιο σε 8θέσιο» προσθέτει.

Για τη σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει έδρα τα Φιλιατρά, δεν προτείνεται καμία μεταβολή, όπως και για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Τέλος στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται: «Σημειώνεται ότι η απόφασή μας βασίζεται στη φωνή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία μας, αλλά και των γονέων και κατοίκων του δήμου μας. Στηρίζουμε τον εξορθολογισμό των οργανικών θέσεων των σχολικών μονάδων, αρκεί να εναρμονίζεται με την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, την ποιότητα της εκπαίδευσης και την τοπική ανάπτυξη».

Κ.Μπ.