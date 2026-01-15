Ευχές και μηνύματα για το 2026 στην κοπή βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας

Τη Βασιλόπιτά του έκοψε χθες πριν την έναρξη της 1ης συνεδρίασής του, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ευχήθηκε το 2026 να είναι μία καλή και ευλογημένη χρονιά, καθώς και οι εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουν επιτυχίες για το καλό του Δήμου και των δημοτών.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως το νέο έτος 2026 βρίσκει το Δήμο μπροστά σε προκλήσεις, σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Επεσήμανε ότι ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη της περιοχής, την καθημερινότητα των πολιτών και την εξωστρέφεια, θα απασχολήσουν ακόμη πιο έντονα το επόμενο διάστημα.

Ευχές έδωσαν επίσης ο πρόεδρος του Σώματος Αναστάσιος Ηλιόπουλος, οι επικεφαλής των παρατάξεων Βασίλης Τζαμουράνης, Ουρανία Κότση και Δημήτρης Οικονομάκος, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας.

Το φλουρί βρήκε ο ειδικός γραμματέας του Δ.Σ. και προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων & Νομικών Προσώπων Χρήστος Αλεξανδρόπουλος, ο οποίος παρέλαβε από τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τα δώρα που αντιστοιχούσαν, σε ένα αντίγραφο «της προειδοποίησης εις τας Ευρωπαϊκάς αυλάς» και ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα.