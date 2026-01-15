Στον δήμαρχο Καλαμάτας ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Καλαμάτας έχει προσκληθεί εκ μέρους της της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο «Παπαφλέσσας - Υπαπαντή» και θα παραστεί ως τιμώμενο πρόσωπο στις επετειακές εκδηλώσεις προς τιμήν της 23ης και 25ης Μαρτίου 1821 που θα πραγματοποιηθούν στο Τορόντο του Καναδά, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 15:15
Στον δήμαρχο Καλαμάτας ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και ΚαναδάΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, με σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με το Δήμο Καλαμάτας και την ευρύτερη περιοχή.
