Στον δήμαρχο Καλαμάτας ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά

Τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργος Βλαχάκης, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας και συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, με σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών της Ομογένειας με το Δήμο Καλαμάτας και την ευρύτερη περιοχή.