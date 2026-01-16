Στο προσκήνιο ξανά το νέο κοιμητήριο της Καλαμάτας - Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις οστεοθυρίδες

Το θέμα έφερε στη διαδικασία της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Κώστας Τσαπόγας, ασκώντας έντονη κριτική τόσο για την στασιμότητα που παρατηρείται πάνω στον σχεδιασμό του νέου κοιμητηρίου όσο και για τα όσα διαδραματίστηκαν πρόσφατα στο κεντρικό κοιμητήριο της πόλης. Ο κ. Τσαπόγας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας, η περιοχή που έχει χαρακτηριστεί για χρήση νεκροταφείου βρίσκεται στον Άη Γιάννη Καρβούνη, μέρος της οποίας έχει δεσμευτεί για την κατασκευή δεξαμενής. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε διαδικασία ανταλλαγής εκτάσεων που είχε ξεκινήσει το 2005, όταν υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, μεταξύ του στρατού και του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει τις εκτάσεις του Πεδίου Βολής και να παραχωρήσει σε αντάλλαγμα εκτάσεις στον Άη Γιάννη Καρβούνη. Όπως σημείωσε, η αναγκαιότητα δημιουργίας νέου κοιμητηρίου είναι δεδομένη, προτείνοντας να επανέλθει το ζήτημα της ανταλλαγής, από τη στιγμή που ο κ. Λαμπρόπουλος είναι εκ νέου υφυπουργός. Ο δημοτικός σύμβουλος πρότεινε επίσης την εξεύρεση νέας έκτασης στα δυτικά της πόλης, και συγκεκριμένα στην Αγία Τριάδα, για τη δημιουργία ακόμη ενός κοιμητηρίου, ώστε η Καλαμάτα να αποκτήσει ένα δεύτερο, πέραν του νέου κεντρικού. Παράλληλα, εισηγήθηκε το υφιστάμενο κεντρικό κοιμητήριο να μετατραπεί σε νεκροταφείο μουσειακού χαρακτήρα.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε το θέμα πολύ σημαντικό, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται διάφοροι χώροι, προκειμένου να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου. Ο ίδιος έκανε λόγο για «ευτυχή συγκυρία», καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας, μέσω του οποίου θα διερευνηθεί ποιοι χώροι είναι κατάλληλοι για τη χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου.

«ΕΝΕΡΓΗΣΑΤΕ ΑΝΟΗΤΑ»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσαπόγας εξαπέλυσε δριμεία κριτική στη δημοτική αρχή και συγκεκριμένα στην αρμόδια αντιδήμαρχο για τις παρεμβάσεις στα οστεοφυλάκια του κεντρικού κοιμητηρίου Καλαμάτας, κάνοντας λόγο για «τραγική κατάντια και παρακμή», τονίζοντας ότι δεν δόθηκε βάση στη μνήμη των νεκρών. «Ενεργήσατε ανόητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ήταν ένας από τους συγγενείς που είδαν φωτογραφίες των γονιών τους πεταμένες. Παράλληλα, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι δεν πήρε επίσημη θέση τις ημέρες που εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κάτι που, όπως είπε, έχει ήδη επισημάνει και σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από την πλευρά της, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου προχώρησε σε αναλυτική περιγραφή του ιστορικού της αντικατάστασης των προβληματικών θυρών των οστεοθυρίδων, δίνοντας διευκρινίσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Η ίδια στάθηκε στον «διαδικτυακό διασυρμό» που υπέστη και στον «ψηφιακό όχλο» που ακολούθησε, επισημαίνοντας ότι κάποιοι συγγενείς προσήλθαν στο Δημαρχείο με διάθεση προπηλακισμού, ενώ σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι τα οστά είναι πλέον ασφαλή και τοποθετημένα σε αξιοπρεπείς οστεοθήκες.

Η κ. Κουμάντου προανήγγειλε κλείνοντας τις παρεμβάσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα, ώστε να εξασφαλιστούν μεταξύ άλλων καλύτερες συνθήκες ενταφιασμού και χώροι που δείχνουν σεβασμό στους νεκρούς.