Καλαμάτα: Αιχμές της αντιπολίτευσης για «χαλαρούς» ελέγχους από τη Δημοτική Αστυνομία

Ο απολογισμός των δράσεων της Δημοτικής Αστυνομίας Καλαμάτας για το έτος 2025 και οι σημαντικές μεταβολές στα ποσοστά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής.

Το θέμα έφερε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα_Μετά» Βασίλης Κανάκης, προχωρώντας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2024. Όπως ανέφερε, από τους καθημερινούς ελέγχους βασικών οδών της πόλης, καθώς και από ελέγχους κατόπιν καταγγελιών πολιτών, το 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 8.520 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έναντι 12.850 το 2024, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 34%. Ο κ. Κανάκης χαρακτήρισε το ποσοστό υψηλό, αν αναλογιστεί κανείς –όπως σημείωσε– το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης και τις εικόνες που παρατηρούνται καθημερινά στο κέντρο της Καλαμάτας. Παράλληλα, άφησε αιχμές για εξυπηρετήσεις δημοτών στο πλαίσιο ενός πελατειακού συστήματος, ενώ εστίασε και στη μείωση των εσόδων του Δήμου ως συνέπεια της υποχώρησης των βεβαιωμένων παραβάσεων. Αναφερόμενος στους ελέγχους για την τήρηση των διατάξεων περί καθαριότητας και περιβάλλοντος, υπογράμμισε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 180 έλεγχοι, κατά τους οποίους έγιναν συστάσεις και, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, βεβαιώθηκαν 36 παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας. Το 2024, όπως ανέφερε, είχαν βεβαιωθεί 296 παραβάσεις, με τη μείωση να αγγίζει το 40%.

Σχετικά με τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, ο δημοτικός σύμβουλος σημείωσε ότι το 2025 συντάχθηκαν 650 εκθέσεις αυτοψίας για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και οικοδομικές εργασίες, εκ των οποίων οι 240 αφορούσαν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Το 2024 είχαν συνταχθεί 1.024 αντίστοιχες εκθέσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση 36%. Ακόμη, για το έτος 2025 πραγματοποιήθηκαν 190 έλεγχοι σχετικά με την τήρηση των διατάξεων για τα ζώα συντροφιάς. Έγιναν συστάσεις και, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, συντάχθηκαν τρεις πράξεις βεβαίωσης προστίμων. Ο κ. Κανάκης έφερε ως παράδειγμα τον Δήμο Ιεράπετρας, ο οποίος –όπως τόνισε– είναι πληθυσμιακά κατά πολύ μικρότερος από την Καλαμάτα. Εκεί, το 2025 διενεργήθηκαν 1.320 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, με προσωπικό μόλις τριών ατόμων. Ο ίδιος προχώρησε σε σύγκριση των δύο Δήμων, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων αντιδημάρχων, ενώ εκτίμησε πως οι έλεγχοι θα έπρεπε να παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Κωνσταντίνος Παπαδάκης, απέδωσε τη μείωση των ποσοστών στην αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και στις αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, οι οποίες –όπως σημείωσε– δεν αφήνουν περιθώρια για παράνομες σταθμεύσεις. Ακόμα, υπογράμμισε ότι, παρά το περιορισμένο προσωπικό, πραγματοποιούνται καθημερινοί έλεγχοι, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον ΚΟΚ. Τόνισε επίσης ότι παραβάσεις βεβαιώνονται και από την Τροχαία, καθώς και ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι και από την Ελληνική Αστυνομία για τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Σε άλλο σημείο, ο κ. Παπαδάκης έκανε λόγο για «παραράτσι» της αντιπολίτευσης, αναφερόμενος σε αναρτήσεις σχετικών λήψεων στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των Δήμων, δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Διαφορετική άποψη εξέφρασε ωστόσο ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο να εξετάσει το ζήτημα.

Παρατήρησε δε ότι οι αναπλάσεις συμβάλλουν στον έλεγχο της κατάστασης, ενώ επανέλαβε πως η αυστηροποίηση του ΚΟΚ, τα υψηλά πρόστιμα, καθώς και οι αφαιρέσεις πινακίδων και διπλωμάτων, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας.