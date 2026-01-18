Παρουσιάστηκαν τα εναλλακτικά σενάρια της μελέτης του Τ.Π.Σ. - Για τις Δ.Ε. Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδος, Ιθώμης και Τρικόρφου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Μεσσήνης, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημόσια παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων εξέλιξης της μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) που αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Ανδρούσας, Αριστομένους, Βουφράδος, Ιθώμης και Τρικόρφου.

Η παρουσίαση εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος πολεοδομικής μεταρρύθμισης “Κωνσταντίνος Δοξιάδης”, ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που στοχεύει στον σύγχρονο και ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ανατεθεί και υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μελετητές ανέλυσαν τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης των συγκεκριμένων Δημοτικών Ενοτήτων, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις, που σχετίζονται με τη θέσπιση χρήσεων γης, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το μέλλον των Δημοτικών Ενοτήτων, επισημαίνοντας ότι το Τ.Π.Σ. αποτελεί ένα καθοριστικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού, που μπορεί να δώσει ουσιαστική ώθηση στην τοπική οικονομία, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή

και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, κάλεσε τις τοπικές κοινωνίες να αγκαλιάσουν τη διαδικασία, να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν με προτάσεις και παρατηρήσεις στη διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, η δημόσια παρουσίαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα διαβούλευσης κι ενημέρωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Ο Δήμος Μεσσήνης συνεχίζει να επενδύει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο ένα βιώσιμο και λειτουργικό μέλλον για όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Από σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου αρχίζει η διαδικτυακή υποβολή των τελικών σχολίων/παρατηρήσεων για το προτεινόμενο σενάριο στην σελίδα https://polsxedia.ypen.gov.gr/ του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, η οποία και θα διαρκέσει 5 ημερολογιακές ημέρες.