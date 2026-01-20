Καλαμάτα: Στο “Αντ. Τρίτσης” η δημιουργία ψηφιακού μουσείου

Και το υποέργο 3, το πιο σημαντικό, με τίτλο “Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας”, και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 404.860 ευρώ, εντάχθηκε στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με χθεσινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου.

Ειδικότερα, ο υπουργός ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο “Δημιουργία ψηφιακού μουσείου - Κέντρου προβολής διπλωματίας Καλαμάτας”, με δικαιούχο τον Δήμο Καλαμάτας με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 21.075 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση, “η τροποποίηση αφορά σε προσθήκη υπoέργου 3 με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας», επιλέξιμου προϋπολογισμού 404.860 ευρώ.

Το έργο μετά την τροποποίηση διαμορφώνεται ως εξής: Υποέργο 1 με τίτλο «Μουσειογραφική μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού Δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου προβολής διπλωματίας, Καλαμάτα» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 14.875 ευρώ. Υποέργο 2 με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη και οργάνωση φακέλου για την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη

6.200 ευρώ. Υποέργο 3 με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου – Κέντρου Προβολής Διπλωματίας Καλαμάτας» και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 404.860 ευρώ.

Το νέο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης διαμορφώνεται στα 425.935 ευρώ.

Ειδικός όρος: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός του Υποέργου 3 ανέρχεται σε 404.860 ευρώ. Το ποσό πέραν του ανωτέρω ορίου υποχρεούται να το καλύψει ο δικαιούχος (αναλογική αξιοποίηση της έκπτωσης μεταξύ ΚτΕ και Προγράμματος Αντώνη Τρίτση)”.