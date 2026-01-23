Δήμος Καλαμάτας: Βραδυκίνητο το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης

Στο προσκήνιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ήρθε το ζήτημα της οικιακής κομποστοποίησης, με αφορμή τους αργούς ρυθμούς ελέγχου και πιστοποίησης των πολιτών που έχουν προμηθευτεί κομποστοποιητές κήπου, αλλά δεν έχουν ακόμη επωφεληθεί από τη προβλεπόμενη έκπτωση στα δημοτικά τέλη.

Το θέμα ανέδειξε με ερώτησή του ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Δημήτρης Φαββατάς, επισημαίνοντας ότι σχεδόν δύο χρόνια μετά τη διανομή των κομποστοποιητών, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι δημότες δεν απολαμβάνουν την έκπτωση του 30% στα δημοτικά τέλη, παρότι συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να αποστασιοποιούνται από αυτό.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αναστάσιος Σκοπετέας απάντησε πως πριν από δύο χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος προμηθεύτηκε 1.000 οικιακούς κομποστοποιητές. Μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί περίπου 850, ενώ τα σχόλια που καταφτάνουν από τους συνδημότες, υποστήριξε πως είναι θετικά. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι καθυστέρησε ο έλεγχος ορθής λειτουργίας, ενημερώνοντας πως σχετική αίτηση έχει γίνει από 8 συνδημότες, τη στιγμή που γίνεται -όπως είπε- πλέον ο έλεγχος της λειτουργίας τους από επιτροπή που έχει συσταθεί από υπηρεσιακά στελέχη. Παράλληλα, επικαλέστηκε την υποστελέχωση των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να έχει πάει πίσω ο έλεγχος των κομποστοποιητών, σχολιάζοντας πως πρέπει να παρέλθει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την ωρίμανση του προϊόντος, για να ακολουθήσει ο έλεγχος. “Η πιστοποίηση δίνεται εφόσον διαπιστωθεί πως γίνεται μακροχρόνια και ορθή χρήση” επεσήμανε, σχολιάζοντας πως το ζητούμενο δε θα πρέπει να είναι μόνο να μειωθούν τα δημοτικά τέλη, αλλά να μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών και να αγκαλιαστεί κατ’ επέκταση το περιβάλλον. Ο ίδιος, υπενθύμισε πως από το 2017 έως το 2021, οπότε είχε γίνει ξανά διανομή κομποστοποιητών, έχουν γίνει αρκετοί έλεγχοι και 65 συνδημότες δέχονται μείωση των δημοτικών τελών της τάξεως του 30%.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κ. Φαββατά, ο οποίος χαρακτήρισε αστεία την επίκληση του χρόνου ωρίμανσης, υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από τη διανομή. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπήρξε επαρκής ενημέρωση προς τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη υποβολής αίτησης για έλεγχο, σημειώνοντας πως, βάσει των αρχικών δεσμεύσεων, οι έλεγχοι θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει αυτεπάγγελτα από τον Δήμο μέσα σε τέσσερις μήνες.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσίασε τη συνολική εικόνα της ανακύκλωσης στον Δήμο, τονίζοντας ότι η Καλαμάτα συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους πανελλαδικά, με το 50% της ανακύκλωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου να προέρχεται από τον Δήμο. Όπως ανέφερε, η επίδοση αυτή μεταφράζεται και σε οικονομικό όφελος, με έκπτωση 15% στη διαχείριση των απορριμμάτων. “Το ζητούμενο δεν είναι αν θα πάρουμε την έκπτωση αλλά αν θα αποκτήσουμε παιδεία να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα τα οποία παράγουμε” σχολίασε, τονίζοντας σε άλλο σημείο πως με το Ολιστικό Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι ο μόνος που θα διατηρήσει το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και το Πράσινο Σημείο.