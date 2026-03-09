Νέα παράταση για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής

Παράταση για άλλους 3 μήνες, μέχρι τις 6 Ιουνίου, για την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για τα αρχαία στην πλατεία Υπαπαντής, πρόκειται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας σήμερα Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι.

Η παράταση δίνεται για να ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. Και με την παράταση αυτή η συνολική διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης διαμορφώνεται σε 54 μήνες (4,5 χρόνια).

Στη σύμβαση μετέχουν ο Δήμος Καλαμάτας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το υπουργείο Πολιτισμού.

Στη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση παρατήρησε ότι “την τρέχουσα περίοδο η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας υλοποιεί τις εργασίες προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ, υδραυλική). Δεδομένου ότι οι προς εκτέλεση εργασίες δυσχεραίνονται από τις συνεχείς αντίξοες καιρικές συνθήκες με έντονες και συνεχιζόμενε βροχοπτώσεις ήδη από τα τέλη του 2025, δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης μέχρι τις 6 Μαρτίου, καθώς θα πρέπει να τηρηθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας του εργοταξίου και οι υπό κατασκευή νέες υποδομές ανάδειξης και προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου θα πρέπει να υλοποιηθούν υπό την προϋπόθεση τήρησης των βέλτιστων συνθηκών τόσο ως προς την ποιότητα των υλικών όσο και ως προς την αρτιότητα της κατασκευής τους”.