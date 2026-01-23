Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας: Ομόφωνα ψηφίσματα στήριξης των αγροτών

Ειδικότερα, το Δ.Σ. Οιχαλίας με το ομόφωνο ψήφισμά του για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους:

“Καλεί την Πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία: Να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα/ Να εξασφαλίσουν πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις για τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ασθένειες. Να εφαρμόσουν πολιτικές που θα μειώνουν έμπρακτα το κόστος παραγωγής. Να ανοίξουν έναν ουσιαστικό και διαρκή διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και τους θεσμικούς του εκπροσώπους, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί ενεργά στο πλευρό των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, αξιοποιώντας κάθε θεσμικό του ρόλο, ενώ εκφράζει τη βούληση για ανάληψη πρωτοβουλιών ενημέρωσης και συνεργασίας, ιδίως για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία. Το παρόν ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα και αποστέλλεται στα αρμόδια υπουργεία, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε κάθε συναρμόδιο φορέα, προς συμπαράσταση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα”.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Ηλίας Ντονάς σημείωσε: “Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας συνεδριάζει σε κλίμα ενότητας, ευθύνης και συναίνεσης, έχοντας πλήρη επίγνωση της ιδιαίτερα κρίσιμης κατάστασης που βιώνει ο πρωτογενής τομέας και λαμβάνει υπόψη: Τον καθοριστικό ρόλο της αγροτικής, κτηνοτροφικής και μελισσοκομικής παραγωγής για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή της περιοχής. Τις σοβαρές και επαναλαμβανόμενες ζημιές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους. Το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής σε ενέργεια, καύσιμα, εφόδια και ζωοτροφές. Τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στον κόπο και τα έξοδα των παραγωγών. Την έντονη αγανάκτηση που εκφράζεται από τον αγροτικό κόσμο, λόγω της απουσίας ουσιαστικών και έμπρακτων μέτρων στήριξης, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της περιοχής μας, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις σε προβλήματα που απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας αναγνωρίζει ότι τα αιτήματα τους είναι δίκαια, τεκμηριωμένα και απολύτως αναγκαία για το παρόν και το μέλλον της τοπικής παραγωγής. Θεωρεί ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν αποτελεί μόνο κοινωνική υποχρέωση, αλλά και αναπτυξιακή προτεραιότητα για την περιοχή”.

* Στο ομόφωνο ψήφισμα για τη μέτρων αντιμετώπισης ασθενειών ελαιόδεντρων, όπως ο δάκος και το γλοιοσπόριο, το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας επισημαίνει: 1ον: Ο αναχρονιστικός κανονισμός του ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει και να ληφθεί μέριμνα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος με άμεση αποζημίωση των παραγωγών. 2ον: Πρέπει να υπάρξει επιπλέον έλεγχος της δακοκτονίας από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να τηρείται πιστά η διαδικασία, όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την αποτύπωση του ελαιόδεντρου με χρώμα την ώρα του ψεκασμού. 3ον: Να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες διαφορετικός/εναλλακτικός τρόπος καταπολέμησης του δάκου. 4ον: Να επιστραφούν τα χρήματα που έχουν προκαταβάλλει οι αγρότες για την καταπολέμηση του δάκου, και 5ον: Η ΑΑΔΕ πρέπει να άρει, από τώρα, την απόφαση για έκδοση ψηφιακού δελτίου αποστολής για τους αγρότες και παραγωγούς ελαιοκάρπου”.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Ηλ. Ντονάς ανέφερε: “Οι ασθένειες των ελαιόδεντρων, μπορούν να προκαλέσουν ποικίλα συμπτώματα σε ελαιοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες. Τέτοιες ασθένειες προκαλούνται από την δακοπροσβολή των ελαιοδέντρων, καθώς και από το γλοισπόριο. Αποτέλεσμα των προσβολών είναι η σημαντική μείωση της παραγωγής καθώς και η ποιοτική υποβάθμιση αυτής. Η κρίσιμη περίοδος της έξαρσης των μολύνσεων αρχίζει με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών, οπότε είναι και πιο ευάλωτοι στις προσβολές και παρατείνεται έως τον Ιανουάριο. Κατόπιν αυτών, προξενήθηκαν ζημιές στην ελαιοπαραγωγή στο Δήμο μας και ζητείται ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος, καθώς παρατηρείται σημαντική μείωση της παραγωγής και ποιοτική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου, στο οποίο στηρίζεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού για την επιβίωσή του. Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η καταπολέμηση του δάκου, ήταν αναποτελεσματική, κατά την ελαιοκομική περίοδο 2025-2026, διότι δεν έγινε εγκαίρως ο διαγωνισμός για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας για την καταπολέμηση του δάκου, με αποτέλεσμα την αύξηση του δάκου και κατ’ επέκταση τη νόσηση των ελαιόδεντρων από το γλοιοσπόριο, οι αρμόδιοι φορείς, οφείλουν να δώσουν τη δέουσα σημασία σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, καθώς, η ελαιοπαραγωγή αποτελεί το μοναδικό εισόδημα που έχει απομείνει στο νομό μας”.