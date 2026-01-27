Καλαμάτα: Τελική ευθεία για νέες χρεώσεις στο Νέδοντα - Ενώ ο Δήμος θα νοικιάσει τρία οικόπεδα για πάρκινγκ

Οι προσδοκίες για τις νέες παροχές αλλά και για την καλύτερη φύλαξη είναι αυξημένες, ωστόσο, η μέχρι σήμερα δεδομένη στάθμευση των κατοίκων του κέντρου εντός του χώρου τις βραδινές ώρες και των επισκεπτών που τείνουν σε αυτό από τις 9 και μετά ώστε να παρκάρουν δωρεάν και να διασκεδάσουν πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν μέσα στο 2026, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κίνηση του κεντρικού ιστού της πόλης, απ’ τη στιγμή που η χρέωση θα ισχύει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Πρόκειται για συνολικά 431 θέσεις στάθμευσης και στα δύο δημοτικά πάρκινγκ, τα οποία προσφέρουν μέχρι στιγμής μια οικονομική ανάσα τις βραδινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες. Τον Ιούλιο του 2025, εγκρίθηκε το πρακτικό του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του κεντρικού και του βόρειου πάρκινγκ του Νέδοντα, απομένοντας σύντομα, όπως ανέφερε στην “Ε” ο εντεταλμένος σύμβουλος αρμόδιος για τη Δημοτική Περιουσία Γιώργος Φάβας, η απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει τη σύμβαση, με σκοπό να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί εντός εξαμήνου. Υπενθυμίζεται πως στη δημοπρασία κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά με το ετήσιο μίσθωμα να κατακυρώνεται στα 285.000 ευρώ (τιμή εκκίνησης 280.000 ευρώ). Η μίσθωση θα έχει διάρκεια 5 χρόνια με αναπροσαρμογή του μισθώματος σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, πλην του πρώτου έτους που θα παραμείνει σταθερό.

Οι εργασίες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό του μισθίου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιλαμβάνουν: Την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού που να εξυπηρετεί την διαχείριση smart parking και εφαρμογή για τη συσκευή κινητών τηλεφώνων των πολιτών. Επίσης, με δικές του δαπάνες είναι δυνατό να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Με την λήξη της μίσθωσης και αυτές θα παραμείνουν στο χώρο άνευ ανταλλάγματος. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναβαθμίσει το χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό αυτοματοποιημένης λειτουργίας καθώς και να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει λογισμικό ευφυούς διαχείρισης χώρων στάθμευσης (smart cities). Ο εξοπλισμός που θα εγκαταστήσει ο μισθωτής, θα παραμείνει και μετά τη λήξη/λύση της μίσθωσης. Η τιμή για τη στάθμευση στα πάρκινγκ θα μείνει ίδια, δηλαδή 0,50 ευρώ την ώρα.

ΤΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Παράλληλα, με ενδιαφέρον αναμένονται οι εξελίξεις αναφορικά με την πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας σε όσους διαθέτουν οικόπεδα και ενδιαφέρονται να τα νοικιάσουν για να σταθμεύουν σε αυτά αυτοκίνητα. Ο Δήμος Καλαμάτας διακήρυξε το 2025 μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, ύστερα από αντίστοιχες απόπειρες το 2022 και το 2023 οι οποίες δεν είχαν αίσιο τέλος. Κάθε προσφερόμενο οικόπεδο σύμφωνα με την διακήρυξη έπρεπε απαραιτήτως να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως η τοποθεσία (Ράχη – Νέο Δημαρχείο, Κεντρική Πλατεία – Ιστορικό Κέντρο, Κέντρο, Παραλία) η έκταση και η μορφολογία. Οι προσφορές κατατέθηκαν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Προσόδων Περιουσίας και Κοιμητηρίων.

Ακολούθως, παραδόθηκαν στην αρμόδια επιτροπή, η οποία με επιτόπια έρευνα, έκρινε την καταλληλότητα των ακινήτων και αν πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Για το θέμα αυτό, ο Γιώργος Φάβας ενημέρωσε πως ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία πρόσκλησης των ιδιοκτητών για τα τρία οικόπεδα που ενέκρινε η Εκτιμητική Επιτροπή (το ένα εξ αυτών κοντά στην Παραλία), έτσι ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται και να μισθωθούν.

ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΘΩΝΟΣ

Στο σκέλος της στάθμευσης ευρύτερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επανέλαβε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ Καλαμάτας πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός μεγάλου υπόγειου πάρκινγκ μπροστά από το χώρο της πρώην Νομαρχίας. “Από τη στιγμή που καταργήθηκε η μελέτη γεωθερμίας είναι εφικτό” πρόσθεσε. Για άλλα πλάνα που εξετάζονται, ο ίδιος γνωστοποίησε πως απέναντι από την πλατεία Όθωνος, δίπλα από τον ποταμό Νέδοντα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος για να δημιουργηθούν μοντέρνες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, όπως έχει γίνει γνωστό, στο νότιο πάρκινγκ του Νέδοντα, στο ύψος του Μεγάρου Χορού, οι θέσεις προορίζονται για τους μόνιμους κατοίκους, εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει σε ένα βαθμό το τοπίο.